¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

¿Evitará Enrique el escenario complicado? El rey de las finales persigue una nueva gloria con el París

FEATURES
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Supercopa
Luis Enrique
Francia
Inglaterra
Austria
España

Cifras asombrosas antes del duelo ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa

El Paris Saint-Germain inicia su nueva temporada enfrentándose al Aston Villa, la tarde del miércoles en Austria, en busca de un nuevo título que añadir a sus vitrinas, mientras que Luis Enrique afronta el partido con una ambición personal no menos importante, ya que el técnico español pretende prolongar su llamativo historial en los partidos de final y reforzar sus cifras excepcionales.

Enrique ha demostrado que, cada vez que se acerca a un título, suele encontrar el camino hacia el podio, lo que lo sitúa ante una nueva oportunidad cuando se mida al Aston Villa en la Supercopa de Europa, en un encuentro que representa el arranque oficial de la temporada para el bicampeón de Europa.

El técnico español, de 56 años, cuenta con un historial muy destacado en las finales desde el inicio de su trayectoria con los equipos profesionales, desde que dirigiera anteriormente al filial del Barcelona.

A lo largo de su recorrido con la Roma, el Celta de Vigo, el Barcelona, la selección de España y el Paris Saint-Germain, Enrique ha disputado 19 finales, de las que ha logrado ganar 16.

  • 9 victorias en 10 finales

    El camino de Enrique en las finales comenzó con una victoria del Barcelona sobre el Athletic de Bilbao por 3-1 en la final de la Copa del Rey de España de 2015, mientras que su triunfo más reciente llegó cuando dirigió al París Saint-Germain hasta el título de la Liga de Campeones de Europa 2026 a costa del Arsenal en la tanda de penaltis por 4-3, tras concluir el partido con empate 1-1. Y con la excepción de su derrota con la selección española ante Francia por 1-2 en la final de la Liga de Naciones de Europa de 2021, además de la Supercopa de España que se disputó bajo el sistema de ida y vuelta, Enrique solo ha perdido una final de las 16 que ha disputado con clubes a un solo partido.

    Con el París Saint-Germain, el técnico español ha alcanzado nueve victorias en 10 finales, y el inicio fue con la conquista de la Copa de Campeones a costa del Toulouse por 2-0 en enero de 2024 en el estadio Parque de los Príncipes.

    En cuanto a la única derrota de Enrique en una final con el París, llegó ante el Chelsea por 3-0 en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

    El equipo bajo amenaza: el técnico del Inter Miami: no sabemos cómo lidiar con la tragedia de Messi

    • Anuncios

  • ¿Se repetirá el difícil escenario? Los últimos 4 títulos que se decidieron por penaltis

    Enrique no se conformó con lograr victorias en sus últimas finales, sino que sus cuatro últimos títulos con el París llegaron tras recurrir a los penaltis, en una racha que refleja su capacidad para manejar los momentos decisivos, además de la fortaleza mental que transmite a sus jugadores y algo de suerte, según el sitio RMC.

    La primera de estas victorias fue ante el Tottenham en la Supercopa de Europa la temporada pasada, después de que el partido terminara con empate a 2-2 antes de que el París venciera 4-3 en la tanda de penaltis.

    El escenario se repitió ante el Flamengo en la Copa Intercontinental durante diciembre, después de que el enfrentamiento terminara con empate a 1-1, antes de que el París se llevara el título con un resultado de 2-1 en los penaltis.

    Luego, el París superó al Olympique de Marsella en el Trofeo de Campeones en Kuwait a comienzos del presente año, tras el empate a 2-2, antes de vencer 4-1 en la tanda de penaltis.

    La última de estas victorias fue ante el Arsenal en la final de la Liga de Campeones 2026, cuando el París resolvió el partido 4-3 en los penaltis tras finalizar el tiempo reglamentario con empate a 1-1.

    Y ahora, Enrique se encuentra ante la oportunidad de prolongar esta racha, aunque sea con el mismo y complicado escenario de los penaltis, cuando se enfrente al Aston Villa, dirigido por su compatriota Unai Emery, ex entrenador del París Saint-Germain, en un choque que podría dar al campeón de Europa un inicio perfecto para su nueva temporada y añadir otro título al palmarés de un técnico que ya se ha ganado fama por su notable capacidad para resolver las finales.

    Lee también: incertidumbre en torno al regreso de Messi

    Lee también: Mourinho abre la caja negra: la guerra del Barcelona y el espía del vestuario

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
UEFA Supercopa
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL