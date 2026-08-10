Everton y Crystal Palace acuerdan un intercambio que involucra a Dwight McNeil y Brennan Johnson

El fracaso del traspaso de McNeil al sur de Londres en el último día del mercado, allá por febrero, provocó una profunda decepción en el entorno del jugador tras la confusión administrativa de aquel momento.

Una emotiva publicación en redes sociales de la pareja de McNeil, Megan Sharpley, en febrero criticó duramente el trato que recibió el extremo: «Vivimos en un mundo en el que todo el mundo es consciente de lo grave que es el problema de la salud mental. Entonces, en el fútbol, ¿por qué consideramos aceptable que, porque estos jóvenes ganen mucho dinero, esté bien jugar con su salud mental y tratarla como si fuera solo parte del trabajo?

«Que te prometan algo, que te arrastren en una montaña rusa emocional y jueguen contigo hasta el último minuto. Que te lo arrebaten en el último segundo sin absolutamente ninguna explicación ha dolido más de lo que puedo decir».