Eurocopa 2024: Francia debe olvidar al decepcionante Ousmane Dembélé

El extremo podría no ser de la partida ante Polonia, y el ex del Barcelona no debería quejarse si lo ve desde el banquillo.

En Leipzig el viernes, le tocó a Aurelien Tchouameni defender a Ousmane Dembele después de otra actuación desesperante para Francia. "Todo está bien, es un jugador excepcional", dijo el centrocampista a los periodistas después del aburrido empate 0-0 con los Países Bajos. "Ousmane es muy importante en nuestro sistema. Sabemos que este tipo de jugador logra muchas cosas y que tal vez se pierda algunas, es normal." Esa última parte es innegablemente cierta. Dembele ha normalizado con éxito su falta de eficacia. La ineficiencia es ahora una parte aceptada de su juego. El artículo sigue a continuación