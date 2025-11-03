Etta Eyong medita entre el Real Madrid y el Barcelona ante posible traspaso en LaLiga en enero

En apenas 11 partidos de LaLiga esta temporada, Etta Eyong ha logrado captar la atención de los principales clubes europeos. Con seis goles y tres asistencias en 896 minutos, el delantero camerunés se ha convertido en una de las revelaciones de la máxima categoría española.

Su ascenso comenzó la temporada pasada en la tercera división, donde anotó 19 goles y brindó seis asistencias en 30 partidos, además de disputar cuatro encuentros en La Liga, incluyendo un gol decisivo contra el Girona.

Eyong llegó al Levante a comienzos de esta campaña tras no contar con oportunidades en el Villarreal, y estuvo cerca de fichar por el Barcelona. Actualmente es el tercer máximo goleador de la competición, solo detrás de Kylian Mbappé y Julián Álvarez, lo que ha disparado el interés por él y deja un posible traspaso en el horizonte.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎