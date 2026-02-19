Ethan Nwaneri, listo para dar un gran impulso al Marsella con el nuevo entrenador, después de que Mikel Arteta abordara sus preocupaciones sobre el juego

Nwaneri recibió un impulso oportuno en Marsella cuando el gigante francés nombró a un nuevo entrenador para estabilizar el equipo. La repentina salida de De Zerbi a principios de este mes se consideró inicialmente un importante revés para el Arsenal y su joven prodigio, dado el papel fundamental que desempeñó el italiano a la hora de convencer a los Gunners para que aprobaran el traspaso temporal. De Zerbi había sido el principal impulsor del acuerdo, lo que dejó a Nwaneri en una situación de incertidumbre cuando el panorama directivo cambió tan abruptamente en el sur de Francia.

A pesar del caótico periodo entre bastidores, en el que el director deportivo Medhi Benatia abandonó su cargo y volvió a él en un plazo de 48 horas, el Marsella ha actuado con decisión para llenar el vacío en el banquillo. El Marsella anunció el miércoles que Beye ha tomado las riendas. El exdefensa del Newcastle United es un rostro familiar para los aficionados locales, ya que representó al Marsella durante una distinguida carrera como jugador, y ahora regresa a un club que necesita desesperadamente una identidad táctica.

El nombramiento se considera una decisión audaz por parte de la directiva del Marsella, sobre todo teniendo en cuenta que el técnico de 48 años fue despedido por el Rennes la semana pasada tras una decepcionante racha de cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, su trayectoria general sugiere que hay más detrás de esta historia que sus últimos partidos, ya que llevó al Rennes a ocho victorias en nueve partidos desde noviembre hasta principios de este año.