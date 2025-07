Ethan Nwaneri está listo para convertirse en la nueva estrella del Arsenal, pero ¿cuál será el papel del joven prodigio después del derroche de gastos del verano de los Gunners?

El joven de 18 años está listo para jugar en una nueva posición en el Emirates Stadium después de la agitada ventana de transferencias del club.

Este es un momento ocupado para cualquiera que trabaje en el departamento de comunicaciones del Arsenal. El nuevo director deportivo Andrea Berta está asegurando fichajes a un ritmo casi sin precedentes en la historia moderna del club, y el equipo de redes sociales debe estar discutiendo con los superiores que hay solo tantas maneras de presentar un jugador en línea.

Sin embargo, las llegadas y adquisiciones no son las únicas tareas de las que Berta se ha tenido que ocupar. Habiendo asumido formalmente su cargo el 30 de marzo, reemplazando al ex 'Invincible' Edu, también ha tenido que desempeñar un papel importante en asegurar nuevos contratos para los jugadores. Gabriel Magalhaes y Myles Lewis-Skelly ya han comprometido su futuro a largo plazo con los Gunners, y Ethan Nwaneri es el siguiente en la lista.

Después de entrar en los últimos 12 meses de su contrato, había preocupación en el norte de Londres de que Nwaneri agotara el resto de su contrato y buscara un cambio, pero en lugar de eso se dispone a firmar y extender su estancia.

El artículo sigue a continuación

El talento de Nwaneri es obvio para cualquiera que lo haya visto jugar, aunque lo que no está tan claro es cómo encaja en el esquema de Mikel Arteta. A pesar de que el camino hacia un rol titular es complicado de navegar, hay muchas razones para creer que el joven de 18 años puede destacarse esta próxima temporada y más allá.