La estrella del Liverpool revela que Kylian Mbappé 'llama cada dos horas' sobre fichar por el Real Madrid mientras el objetivo de Los Blancos sopesa su próximo movimiento

Konaté se ha consolidado como una figura clave en el once inicial del Liverpool desde su llegada del equipo de la Bundesliga RB Leipzig en 2021. El jugador de 26 años ha formado una sólida sociedad con Virgil van Dijk en el corazón de la defensa de los Reds y ha realizado 147 apariciones para los gigantes de la Premier League en todas las competiciones y ha marcado seis goles.

Sin embargo, la especulación sigue siendo intensa con respecto al futuro de Konaté de cara al mercado de transferencias de enero. El central está en el último año de su contrato actual y está en el aire si renovará su contrato en Anfield.

BILD informó la semana pasada que los gigantes alemanes Bayern Múnich están evaluando tentativamente hacer una oferta para competir con los pesos pesados de La Liga, el Real Madrid, al hacer una oferta por Konate, quien es elegible para mantener conversaciones de precontrato con clubes fuera de Inglaterra a partir del 1 de enero. Los Blancos, por otro lado, han sido admiradores del defensor desde hace mucho tiempo.