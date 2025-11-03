Getty Images Sport
'Le importo' - La estrella del Elche revela conversación con Hansi Flick después de la derrota ante el Barcelona y desvela relación con su 'amigo' Lamine Yamal
Fort revela charla post-partido con Flick
Héctor Fort ha revelado detalles de una conversación posterior al partido con Hansi Flick, en la que el entrenador alemán mostró su preocupación personal por el jugador cedido graduado de La Masia tras la derrota 3-1 del domingo para los visitantes.
Fort, junto con el portero Peña, volvieron a enfrentarse a su club de origen por primera vez desde sus traslados temporales de verano. Hablando con DAZN y según informó Mundo Deportivo después del partido, el lateral de 18 años expresó su agradecimiento por el gesto de Flick y compartió su experiencia "especial" de competir contra su amigo cercano Yamal.
A pesar de la decepción del resultado en el Estadi Olímpic Lluis Companys, Fort compartió un cálido intercambio con el entrenador del Barcelona en el campo tras el pitido final. La conversación destacó que el joven defensor sigue firmemente en los pensamientos del cuerpo técnico de su club de origen, quienes están monitoreando su progreso y bienestar.
"Es una persona cálida, se preocupa por mí y me estaba preguntando por la lesión que tuve", reveló Fort. "Me preguntó si estaba feliz en Elche y agradezco su interés".
El gesto de Flick sugiere que Barcelona ve un futuro a largo plazo para el defensor, considerando el préstamo a Elche como un paso crucial en su desarrollo hacia un posible rol en el primer equipo en el Camp Nou.
'Lo veo como mi amigo' - Fort sobre enfrentarse a Lamine Yamal
El partido también presentó un desafío personal único para Fort, quien tuvo la tarea de marcar a su amigo cercano y también producto de La Masia, Lamine Yamal. El extremo del Barcelona abrió el marcador en solo el noveno minuto, pero Fort, quien ingresó como suplente en la segunda mitad, disfrutó del duelo contra un jugador que ha conocido durante años.
"No veo a Lamine como todos los demás. Lo veo como mi amigo", explicó Fort con una sonrisa. "Hemos estado juntos durante muchos años, hemos compartido mucho, y estaba emocionado de enfrentarlo. No creo haberlo hecho tan mal. Lo atrapé un poco cansado."
El lateral admitió que el contexto del juego proporcionó una chispa adicional. "Siempre ayuda tener la motivación extra de jugar frente a mis aficionados y mis antiguos compañeros de equipo, pero es una pena por el resultado."
Peña describe su regreso 'especial y extraño' a Barcelona
Para Peña, quien comenzó el partido para el Elche, el regreso fue emotivo. Habiendo pasado años en el Barcelona, admitió que se sentía inusual estar en el vestuario del equipo contrario.
"Es extraño jugar aquí con otra camiseta", dijo Peña, aunque señaló que no era una experiencia completamente nueva, ya que anteriormente había jugado contra el Barça mientras estaba cedido en el Galatasaray.
El jugador de 26 años fue visto abrazando a sus antiguos compañeros porteros—Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Joan García y Diego Kochen—después del partido. "Tengo muchos amigos, pero entreno con los porteros todos los días y fue realmente agradable verlos", reflexionó sobre el reencuentro.
Ambos jugadores estuvieron finalmente en el lado perdedor, ya que el Barcelona aseguró una cómoda victoria para mantener su posición en el segundo lugar de la tabla de La Liga. Después del temprano gol de Yamal, Ferran Torres duplicó la ventaja de los anfitriones en el minuto 12. El Elche recortó la distancia con un gol de Rafa Mir justo antes del medio tiempo, pero un gol en el minuto 61 de Marcus Rashford selló los tres puntos para el equipo de Flick.
Peña jugó los 90 minutos completos, realizando tres paradas pero concediendo tres goles de los seis tiros a puerta que enfrentó. Fort fue introducido en la segunda mitad y ofreció una sólida actuación contra un ataque del Barcelona que se iba fatigando.
Por qué Peña eligió el préstamo al Elche
Hablando después del partido, Peña también elaboró sobre su decisión de unirse a Elche en calidad de préstamo, revelando que el entrenador Eder Sarabia fue un factor "decisivo". El portero tuvo que esperar a que se completaran los procesos de registro, pero la confianza de Sarabia en él fue clave.
"Cuando me enteré de esta situación a mediados del verano, Eder (Sarabia) estaba al tanto, y eso fue decisivo porque me dijo que estaba seguro de ello y que podía esperar", explicó Pena. "Y desde una perspectiva futbolística, conocemos su filosofía y su estilo de juego; sabemos cómo quieren que juegue su portero, similar a la filosofía del Barça. Y también estoy en casa, después de haber estado fuera durante muchos años, y todo eso hizo que fuera una buena decisión."
¿Qué sigue para el dúo de La Masia?
El objetivo principal tanto para Peña como para Fort es maximizar su tiempo de juego y ganar una experiencia invaluable en la primera división con Elche, que actualmente se encuentra en la novena posición de la tabla. Sus actuaciones seguirán siendo cuidadosamente examinadas por el personal técnico del Barcelona, con la revisión personal de Flick sobre Fort indicando que se está manteniendo un camino claro de regreso al club.
Para Fort, continuar desarrollándose defensivamente y demostrar que puede enfrentar a los mejores atacantes de La Liga, incluidos amigos como Yamal, será crucial. Para Peña, establecerse como un número uno confiable en la división es la meta. Aunque la derrota por 3-1 fue una "pena", los períodos de préstamo están diseñados para prepararlos para un regreso exitoso y permanente a Barcelona.
