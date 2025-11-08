'Estoy muy feliz' - Leny Yoro insiste en que no tiene 'remordimientos' por el movimiento al Manchester United a pesar del interés del Real Madrid
Yoro y United soportaron una difícil temporada 2024-25
Después de emerger a través de un famoso sistema juvenil del Lille que también ha producido a jugadores como Eden Hazard, Benjamin Pavard, Lucas Digne y Lucas Chevalier, Yoro soportó una primera temporada difícil en el United.
El joven de 19 años luchó con las lesiones en una campaña debut que vio al equipo de Ruben Amorim terminar 15º en la Premier League, su posición más baja desde 1990. United también fue vencido por Tottenham en la final de la Europa League en mayo, con Brennan Johnson anotando el único gol del partido mientras el club de Old Trafford no logró asegurar el fútbol europeo para 2025-26.
Las cosas podrían haber sido muy diferentes para Yoro, si hubiera decidido unirse a los pesos pesados de La Liga, Real Madrid. En ese entonces dirigido por Carlo Ancelotti, Los Blancos estaban interesados en fortalecer sus opciones defensivas fichando al joven prodigio, quien en ese momento tenía solo un año restante en su contrato con el Lille.
El defensor insiste en que unirse al United fue la decisión correcta
Sin embargo, a pesar de recibir un bautismo de fuego en Inglaterra, Yoro insiste en que tomó la decisión correcta al unirse al United, diciendo a The Guardian: “Incluso con la temporada pasada, nunca tuve este sentimiento de arrepentimiento.
“Conozco al Manchester United, sé que a veces puedes tener una mala temporada, pero este club es un club de primera, así que no puedes tener dudas sobre esto. Conocía el proyecto del club antes de venir.
“Por supuesto, no puedo esperar que el primer año termine en la posición 15. Estas son algunas cosas que también necesitas enfrentar. Pero tienes al director del club, al entrenador, a todos los jugadores, están aquí para impulsarte cada día. Tienes confianza en este club. Necesitas levantar la cabeza cada día y tratar de hacer lo mejor posible.
“Hoy mi elección es Manchester, así que estoy realmente feliz con esto. Sé que algunas personas hablaron de esto el año pasado debido a los resultados. Puedo entenderlos, pero honestamente, es mi elección, mi carrera.”
Las cosas ahora empiezan a mejorar para el United de Amorim
Después de un complicado inicio de la temporada 2025-26 en el que el United ganó solo uno de sus cinco primeros partidos en todas las competiciones, las cosas empiezan a mejorar para los hombres de Amorim. Los Diablos Rojos están actualmente invictos en sus últimos cuatro partidos de liga, habiendo derrotado a Sunderland, Liverpool y Brighton, mientras que también ganaron un punto fuera de casa contra el Nottingham Forest.
Tal ha sido el marcado repunte en la forma del United que Amorim fue nombrado Entrenador del Mes de octubre, con el portugués expresando su alegría por ponerse en las manos el galardón.
"Estoy muy contento," dijo Amorim. "No solo por mi equipo técnico, sino también por mis jugadores.
"Creo que ellos merecen todo el crédito por este premio porque, al final, el entrenador que gana este tipo de premios no es el mejor equipo, sino el equipo que quizás rinde mejor durante este mes.
"Así que solo espero ganar el próximo porque es una señal de que hemos ganado partidos de fútbol."
Yoro y United se dirigen hacia los conquistadores de la Europa League, los Spurs
United y Yoro buscan extender su racha de partidos sin perder a cinco cuando se enfrenten a los conquistadores de la Europa League, Tottenham, en la liga el sábado por la tarde. Mientras United se dirige al norte de Londres con buen ánimo, los Spurs esperan registrar una actuación mucho mejor en la liga tras la derrota desastrosa en el derbi del pasado fin de semana contra el Chelsea.
El equipo de Thomas Frank fue abucheado tras el revés 1-0 contra el Chelsea de Enzo Maresca, aunque dieron de qué hablar a los aficionados locales en la victoria 4-0 del martes sobre el Copenhague en la Liga de Campeones.
El defensor Micky van de Ven marcó uno de los goles de la temporada mientras que Johnson, Wilson Odobert y Joao Palhinha también anotaron para el Tottenham, en lo que fue apenas su segunda victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.