Getty Images Sport
'Estoy honrado' - Liam Rosenior es confirmado como nuevo entrenador del Chelsea después de 'los mejores 18 meses de mi carrera' en Estrasburgo
Una oportunidad imposible de ignorar
Rosenior fue confirmado como el nuevo entrenador de los Blues el martes por la mañana, reemplazando al recientemente despedido Enzo Maresca al mando después de firmar un contrato que se extiende hasta 2032. Tras días de intensa especulación que vinculaban al inglés con un regreso a la Premier League, Rosenior ha roto su silencio, explicando por qué aceptó la invitación para liderar a uno de los verdaderos pesos pesados del fútbol mundial.
El nombramiento marca un ascenso meteórico para el joven estratega, quien ha pasado el último año y medio rehabilitando su reputación y refinando su oficio en la Ligue 1. Su salida de Estrasburgo, aunque esperada dado la estructura de propiedad de la jerarquía, fue teñida de visible emoción mientras se dirigía a los medios después de su último partido a cargo en Francia.
Hablando con franqueza sobre la naturaleza vertiginosa de las negociaciones, Rosenior reveló que aunque su compromiso con Estrasburgo permaneció absoluto hasta el último momento, la llamada desde el oeste de Londres lo cambió todo. El atractivo de dirigir al club londinense fue simplemente demasiado poderoso para resistir.
"Estaba completamente enfocado en el último partido de Estrasburgo, pero lo que ha sucedido desde entonces es que me han dado el permiso: uno de los clubes más grandes del mundo, que son campeones del Mundial de Clubes," explicó Rosenior. "Es un honor hablar con un club como ese y en este día parece que seré el entrenador de ese club de fútbol."
- AFP
El llamado del hogar
Si bien su tiempo en Alsacia ha sido profesionalmente gratificante, la separación de su familia en el Reino Unido evidentemente ha pesado mucho en el hombre de 41 años. El trabajo en el Chelsea ofrece una rara convergencia de prestigio profesional y resolución personal, permitiéndole trabajar al más alto nivel sin el costo personal de vivir en el extranjero.
"Es una oportunidad increíble en un club increíble, los campeones del mundo, y una que simplemente no podía rechazar", admitió Rosenior. "Y puedo ir a casa y ver a mis hijos. He hecho un sacrificio al estar lejos de ellos."
Mejores meses de mi carrera
El mandato de Rosenior en el Estrasburgo será recordado como un éxito rotundo. Encargado de desarrollar el talento joven - a menudo jugadores cedidos por el Chelsea - mientras mantenía la competitividad en una liga difícil, superó las expectativas. Deja Francia habiendo guiado al Estrasburgo a una posición formidable en la Ligue 1, jugando un estilo de fútbol progresivo que evidentemente llamó la atención del grupo de propietarios liderado por Todd Boehly y Behdad Eghbali.
Reflexionando sobre su tiempo al otro lado del Canal, Rosenior fue efusivo en su elogio al club francés, insistiendo en que su éxito fue un esfuerzo colectivo más que una empresa en solitario.
"Han sido los mejores 18 meses de mi carrera profesional aquí en el Estrasburgo," afirmó. "He conocido a personas increíbles y nada de esto sucede sin el arduo trabajo de todos los que están conectados con este club de fútbol."
Es crucial que Rosenior señalara que su mudanza al Chelsea no era un hecho consumado simplemente por la propiedad compartida. Su desempeño en la Ligue 1 atrajo la atención de la élite de Europa, validando sus credenciales como un entrenador de primer nivel por derecho propio.
"No es solo el Chelsea, he tenido interés de otros clubes de la Liga de Campeones," reveló, silenciando a los críticos que podrían sugerir que esto es simplemente una promoción interna. "Pero esta oportunidad, no la puedo rechazar."
- AFP
Una historia de éxito de BlueCo
Rosenior ahora entra en un vestuario rebosante de talento de mil millones de libras y la pesada expectativa que viene con la insignia de 'Campeón del Mundo' en la camiseta. Tendrá la tarea de traducir su filosofía táctica al escenario de la Premier League de inmediato, con los aficionados esperando un desafío por el título que coincida con su estatus global.
El nombramiento es una declaración audaz de la propiedad de BlueCo. Sugiere que su modelo de clubes múltiples no es solo un canal para desarrollar jugadores como Andrey Santos o Ângelo Gabriel, sino también un semillero de talento en la dirección técnica. Al promover a Rosenior, están apostando por la continuidad y un ADN futbolístico compartido.
"Mal momento para Estrasburgo: veremos en el futuro", añadió. "En la vida, no se puede garantizar nada bueno o malo. Pueden suceder cosas buenas o malas. Lo que diría es que viajé ayer con Marc y David no solo para aprovechar una oportunidad, sino también para asegurarme de que este club avance. Quien venga será de muy alta calibre para ayudar a este club a ser exitoso en los próximos años."
Anuncios