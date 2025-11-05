'Estoy de su lado' - Lamine Yamal recibe apoyo total en medio de dificultades por lesiones mientras el presidente del Barcelona promete proteger al 'genio admirable'

Yamal se ha encontrado bajo un intenso escrutinio público e interno en las últimas semanas. Las actuaciones del joven de 18 años han disminuido ligeramente en medio de problemas de lesiones en curso y distracciones fuera del campo que han dejado preocupado al cuerpo técnico del Barcelona. Los incidentes se han acumulado: desde que Yamal voló a Milán después de la derrota contra el Real Madrid en lugar de regresar con sus compañeros, hasta filmar comerciales mientras aún cuidaba una lesión en la ingle. Incluso las infracciones menores, como usar carros de golf reservados para el personal o ser el único jugador servido con comidas en su mesa, han alimentado la percepción del entrenador Hansi Flick de un trato desigual.

El adolescente también despertó controversia antes del Clásico cuando comentó en tono de broma en Twitch que “Real Madrid roba, se quejan...”, un comentario que enfureció a los jugadores del Madrid y generó críticas internas dentro del Barça. Su reciente ruptura con la cantante Nicki Nicole añadió al ruido fuera del campo, reforzando las preocupaciones de que el enfoque del extremo se ha desviado del fútbol.

En medio de estos problemas, Laporta ha intervenido públicamente decidido a cambiar la narrativa y proteger a su joven estrella de la creciente presión.