«¡Esto es ridículo!» - Igor Tudor tilda de «tramposo» a la estrella del Fulham tras la última y dolorosa derrota del Tottenham en el derbi londinense

Tras el pitido final, Tudor no se contuvo cuando le preguntaron por el decisivo primer gol, señalando la falta de coherencia de los árbitros de la Premier League y sugiriendo que Jiménez «hizo trampa». Dijo: «Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal cuando él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja».

El técnico croata continuó con su diatriba, afirmando que la decisión del árbitro era ridícula dado el impacto que tuvo en el partido. Tudor añadió: «Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso, por lo que el árbitro, qué bonito es seguir jugando aquí, juguemos con fuerza, duelémonos, es fantástico, me gusta. Pero hay una lógica, si el gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el fútbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. Así que hay una lógica, es hacer trampa y hay falta. No es una cuestión de duelo y ellos quieren que aquí el fútbol sea más, ya sabes, duro y nos gustan los duelos, no tiene nada que ver con eso. Así que no había lógica en esta decisión y la lógica está por encima de todo, después vienen otras cosas».