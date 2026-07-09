Este verano podrás ver gratis a estas diez estrellas mundiales

Nadie esperaba ver a Salah en esta lista en 2026. A mitad de la lucrativa renovación de dos años que firmó el verano pasado con el Liverpool, ha dejado Anfield.

La causa fue una grave ruptura con el destituido entrenador Arne Slot. Ahora, tras disputar el Mundial con Egipto, todo indica que firmará un contrato millonario en Arabia Saudí, aunque aún se desconoce en qué club.