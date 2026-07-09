Este verano podrás ver gratis a estas diez estrellas mundiales

El mercado de fichajes está en pleno apogeo, pero algunos grandes nombres siguen sin equipo. Estos jugadores sin contrato pueden suponer una oportunidad única para muchos clubes de primera línea: Voetbalzone repasa los nombres más destacados.
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Mohamed Salah (34)
Nadie esperaba ver a Salah en esta lista en 2026. A mitad de la lucrativa renovación de dos años que firmó el verano pasado con el Liverpool, ha dejado Anfield.
La causa fue una grave ruptura con el destituido entrenador Arne Slot. Ahora, tras disputar el Mundial con Egipto, todo indica que firmará un contrato millonario en Arabia Saudí, aunque aún se desconoce en qué club.
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Jadon Sancho (26)
Sancho imaginaba un verano distinto hace unos años. Mientras sus excompañeros preparan los cuartos de final del Mundial, él sigue sin equipo.
Disputó 39 partidos con el Aston Villa la temporada pasada, pero sus números decepcionan: un gol y tres asistencias en 1.672 minutos.
Dusan Vlahovic (26)
Vlahovic, una vez muy prometedor, es el más valioso de esta lista: Transfermarkt lo valora en 35 millones de euros.
La Juventus aún esperaba que se quedara, pero ahora todo indica que se irá. El serbio aceptaría ser suplente si es en un grande de Europa.
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John Stones (32)
Stones ha pasado diez años en el Manchester City, aunque las lesiones le han acechado. El robusto defensa pensó en retirarse, pero ahora juega el Mundial con Inglaterra.
Tras el torneo, podría fichar por el Inter u otros clubes, aunque nunca ha jugado fuera de Inglaterra.
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Dani Carvajal (34)
Carvajal deja el Real Madrid tras 52 partidos internacionales y seis Champions.
El equipo que lo fiche sumará experiencia y mentalidad ganadora. Se rumorea que prefiere seguir en Europa pese al interés de la Saudi Pro League.
- AFP
David Alaba (34)
Alaba, uno de los mejores defensas de su generación cuando está en forma, ha sufrido lesiones desde que dejó el Bayern en 2021 para fichar por el Real Madrid.
Pese a ello, no le falta pretendientes: Juventus y AC Milan ya lo siguen.
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Leon Goretzka (31)
El Bayern de Múnich ha intentado renovar a Goretzka, pero el centrocampista quiere probar suerte fuera de la Bundesliga. Su trayectoria garantiza una larga lista de pretendientes.
Tras la eliminación de Alemania en el Mundial, su decisión se acerca. A principios de año se le vinculó con clubes de primer nivel como el AC Milan y el Arsenal.
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Julian Brandt (30)
Este verano se ha hablado de Brandt en Ajax y PSV, pero, según se dice, cobraba 8 millones de euros al año en el Borussia Dortmund, lo que lo hace inalcanzable para cualquier club de la Eredivisie.
Pese a su rendimiento irregular, su última temporada, con quince goles participados, despertará interés. El Atlético de Madrid lo sigue de cerca.
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Yann Sommer (37)
El portero suizo Sommer sonó para el Ajax, pero todo indica que el club holandés elegirá a Marc-André ter Stegen.
Aun así, podría recalar en el Benelux, pues el Club Brugge lo sigue. El equipo belga lo ve como refuerzo para la Liga de Campeones.
- AFP
Malang Sarr (27)
Sarr, exjugador del Chelsea, busca nuevo destino tras dos temporadas en el Lens. Ficharlo sería un gran negocio: Transfermarkt lo valora en 20 millones de euros.
La pasada temporada dejó gran impresión, así que varios clubes podrían fijarse en él. Parece listo para dar el salto.
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