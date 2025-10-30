¿Estás viendo, Jamie Carragher? Casemiro, revitalizado, se ha vuelto indispensable para el Manchester United

Carragher produjo uno de sus análisis más memorables en sus 12 años con Sky cuando criticó a Casemiro después de que el United fuera derrotado 4-0 por el Crystal Palace en mayo de 2024. El internacional brasileño fue colocado como defensa central en Selhurst Park debido a una crisis de lesiones en el United y tuvo una noche de pesadilla que incluyó ser destrozado por Michael Olise para el primer gol y luego perder el balón en la jugada que llevó al francés a completar la paliza.

Carragher, quien ya había declarado que las piernas de Casemiro se habían ido a principios de la temporada, vio su oportunidad y sometió al ex estrella del Real Madrid a una humillante crítica en 'Monday Night Football': "Siempre recuerdo algo cuando me retiré, una frase que siempre recordaré: 'Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti'. El fútbol lo ha dejado en este nivel superior. Necesita dejarlo en este nivel de fútbol y moverse. Un hombre de ese nivel no debería estar pasando por lo que está pasando ahora, necesita dejarlo".

El mes pasado, mientras tanto, Carragher apuntó a Amorim después de la derrota del United 3-1 ante el Brentford. Ya había criticado repetidamente al entrenador, incluyendo afirmar que solo seguía en su puesto porque era guapo, y no mostró piedad en 'Monday Night Football' después de que el United perdiera por tercera vez en seis partidos de liga: "Esto ha sido un desastre para Amorim y el United. Esto tiene que terminar lo antes posible."

Desde entonces, el United ha ganado tres partidos de liga consecutivos, mientras que al mismo tiempo el Liverpool ha perdido cuatro seguidos, dejándolos por debajo de los Red Devils en la tabla. Y Casemiro ha estado en el corazón de este resurgimiento del United...