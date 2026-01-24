Alvarez ha marcado solo siete veces en la máxima categoría de España esta temporada y lleva una racha de nueve partidos sin anotar mientras el Atletico busca desafiar a sus rivales Barcelona y Real Madrid por el título de La Liga. El joven de 25 años solo ha marcado en cuatro de sus 20 apariciones en liga esta temporada, pero mantiene la confianza del entrenador en jefe Simeone.

Hablando antes del encuentro de liga del domingo con Mallorca, los periodistas le preguntaron a Simeone si los seguidores deberían creer en Alvarez. La pregunta llevó a Simeone a defender firmemente a su compatriota, respondiendo: "¿En serio? ¿Me estás preguntando eso en serio? La verdad es que Julian Alvarez habla por sí mismo, por el nombre que tiene, la autoridad que lleva y la carrera que ha construido, ¿verdad?"

Incluso con sus problemas de gol, se espera que Alvarez sea titular para el Atletico cuando reciban al Mallorca amenazado por el descenso en el Wanda Metropolitano.