'¡Estamos preparados!' - El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lanza una advertencia a Manchester City tras el último giro en la carrera por el título
Cherki aportó la magia mientras el City aumentaba la presión sobre el Arsenal.
Buscando ejercer la mayor presión posible sobre el Arsenal antes de su juego contra el Brighton, el City viajó a Forest con la esperanza de aprovechar su ventaja de jugar primero el sábado por la tarde.
Tras 45 minutos de apertura ajustados que no trajeron goles, el City rompió el empate cuando el mediocampista Tijjani Reijnders aprovechó el pase ingenioso de Rayan Cherki para superar al portero del Forest, John Victor.
Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola fue igualado solo seis minutos después cuando el extremo Omari Hutchinson - un fichaje de verano del Ipswich Town - anotó su primer gol para el Forest.
Acampados en el medio del campo del Forest mientras buscaban un gol ganador crucial, el City recuperó la ventaja con solo siete minutos de tiempo normal por jugar en el NG2 cuando Cherki disparó el balón entre las piernas de Morgan Gibbs-White y superó a Victor.
Y después de lograr mantener una octava victoria consecutiva en todas las competiciones, el City superó al Arsenal en la cima de la tabla de la liga, con la atención luego puesta en el Emirates Stadium para ver cómo responderían los hombres de Arteta.
El Arsenal no estuvo en su mejor momento deslumbrante, pero hizo lo suficiente para vencer al Brighton
Y el Arsenal respondió brillantemente, avanzando rápidamente con un gol de ventaja cuando el capitán Martin Odegaard recibió el balón de Bukayo Saka antes de disparar más allá de Bart Verbruggen de Brighton tras solo 14 minutos.
Sin embargo, los anfitriones - que no han estado en su mejor nivel en las recientes victorias sobre Wolverhampton Wanderers y Everton en la liga y Crystal Palace en la Carabao Cup - nuevamente fueron incapaces de brillar tras el gol inicial de Odegaard.
Le tomaría hasta el minuto 52 a Arsenal para duplicar su ventaja, requiriendo un gol en propia puerta del delantero de Brighton Georginio Rutter para hacerlo. El jugador de 23 años se equivocó completamente en su despeje al cabecear el balón más allá de su compañero Verbruggen y dentro de su propia red.
En la preparación para el partido, Arteta recordó haberse sentido “molesto” después del empate 1-1 del Arsenal con Brighton en el mismo encuentro la temporada pasada, y las Gaviotas amenazaron con causarle más frustraciones al español cuando el centrocampista Diego Gómez descontó para las Gaviotas en el minuto 64.
Sin embargo, el Arsenal supo mantener una victoria enorme que los vio moverse nuevamente por encima del City antes de un crucial choque en casa contra el Aston Villa el próximo martes, con los Villanos habiendo registrado su 11ª victoria consecutiva en un triunfo 2-1 sobre el Chelsea el sábado por la noche.
Arteta insiste en que el Arsenal está preparado para el desafío de competir con el City
Retando a un equipo de City que viajará a Sunderland 24 horas después del partido del Arsenal contra el Villa, el entrenador Arteta dijo que su equipo está más que preparado para el desafío de competir con el equipo de Guardiola por el título de la liga esta temporada.
“Solo podemos controlar lo que hacemos, y estamos haciendo muchas cosas buenas que creo que tenemos que mejorar también para tener mejores márgenes”, dijo Arteta en su conferencia de prensa posterior al partido contra el Brighton.
“Necesitamos que regresen más jugadores también para tener mejores opciones y mantener al equipo muy, muy fresco. Cada tres días será un desafío, y estamos preparados para ello.”
Y cuando se le preguntó sobre la atmósfera nerviosa dentro del Emirates Stadium después de que el Brighton recortara distancias, Arteta agregó: “¡Eso es un deseo de ganar! Todos queremos ganar con muchas ganas.
“Ahora no quiero perder lo que tengo y tenemos que jugar para continuar marcando y mostrar esa compostura y esa habilidad y deberíamos haber marcado el tercero. Tenemos dos oportunidades masivas para ponerlo 3-1 y entonces habría sido diferente. No lo hemos hecho, así que tenemos que sufrir un poco más.”
Guardiola elogia la 'mentalidad increíble' mientras el Man City logra una victoria 'enorme'
Mientras tanto, el entrenador del City, Guardiola, elogió los “tres puntos enormes” obtenidos contra un equipo del Forest que había ganado tres de sus últimos seis partidos de liga antes del encuentro del sábado entre los dos equipos.
“Invierno, Nottingham Forest fuera de casa… Sé que la memoria es débil, pero cuando ganamos una de las seis Premier Leagues este tipo de partido sucede mucho,” dijo.
“Tres puntos, pero son tres puntos enormes, principalmente por la calidad del oponente. Sean Dyche ha creado un equipo en condiciones, porque son muy buenos. Hace unos meses estaban luchando por la Liga de Campeones, Nuno hizo un trabajo increíble aquí, se clasificaron para Europa.
“Es un equipo de alto nivel. Sé que el impulso no es bueno en términos de resultados, pero eso no cambia la calidad y la agresividad de Sean Dyche de todos los equipos está ahí.”
Agregó: “Hablamos de eso; necesitábamos una mentalidad increíble. Es más importante cómo sufres y defiendes, aceptar que puedes ser mejor y estar en el juego, de lo contrario, no tendrás ninguna posibilidad de ganar, ese partido la temporada pasada lo perdimos.
“Desde entonces, durante mucho tiempo el equipo quiere hacerlo y, por supuesto, el último partido de la primera vuelta de la temporada es bueno terminar con estos importantes tres puntos.”