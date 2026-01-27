Estado de Canadá previo al Mundial 2026: Moise Bombito y Derek Cornelius ilusionan como jugadores de élite pese a las lesiones

Los defensores centrales no siempre tienen que ser de élite. Claro, existe el dicho sobre las defensas y los campeonatos. Pero este es un equipo de Jesse Marsch, y lo que tiende a importar para sus equipos - la alta presión y todo - es tanto el atletismo como la inteligencia. Los mejores de sus equipos a lo largo de los años no siempre han sido bendecidos con defensores centrales de clase mundial. Pero todos ellos han sido buenos en el juego aéreo y difíciles de enfrentar en 1 contra 1. Suena reductivo, pero a veces solo necesitas muchachos grandes que puedan ganar entradas.

Y eso es lo que Canadá tiene aquí. Moise Bombito y Derek Cornelius, la pareja de defensores centrales de primera elección de Canadá, ofrece una fina mezcla de inteligencia y atletismo. Bombito es increíblemente rápido y ordenado en la posesión. Cornelius es inmenso en una entrada y sorprendentemente buen driblador para su tamaño. Juntos, forman un dúo de defensores centrales bastante sólido.

También hay profundidad detrás de ellos. Marsch probablemente podrá llevar a cuatro o cinco defensores centrales a la Copa del Mundo, y en un grupo que incluye a Luc De Fougerolles, Joel Waterman, Kamal Miller y Alfie Jones, tiene muchas opciones para elegir, así como un liderazgo veterano confiable. Canadá tiene estrellas en la delantera y en los laterales. Pero en la defensa central tienen fiabilidad. Y eso podría ser más valioso que cualquier otra cosa que alguien más pueda proporcionar.

GOAL analiza a los defensores centrales de Canadá como parte de su cobertura rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

