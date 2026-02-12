Getty Images Sport
«Está negociando»: el padre de Rodri ofrece información actualizada sobre el futuro de la estrella del Manchester City en medio de los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid
Negociaciones contractuales y rumores sobre el Real Madrid
El futuro de Rodri ha sido un tema muy comentado en el fútbol europeo durante algún tiempo, ya que su contrato actual con el Manchester City se acerca a su fecha de vencimiento en 2027. El internacional español, que ha sido pieza clave del dominio de Pep Guardiola desde su llegada procedente del Atlético de Madrid en 2019, es, según se informa, uno de los principales objetivos del Real Madrid.
En una ceremonia de entrega de premios celebrada en Madrid, el padre de Rodri, Antonio Hernández, se refirió a los rumores que rodean a su hijo. Aunque destacó que el jugador de 29 años sigue feliz en Manchester, no llegó a garantizar su renovación. «Si dijera algo, tendría que matarte», bromeó Hernández ante los periodistas cuando le presionaron sobre el tema. «No puedo decir nada. Se encuentra muy a gusto donde está. Es posible que aún no lo sepa [dónde jugará]. Está negociando. Pero yo no sé nada. La historia aún está por escribir».
El largo camino hacia la recuperación
Los últimos 18 meses han sido los más difíciles de la ilustre carrera de Rodri. Tras sufrir una devastadora lesión de ligamentos cruzados en septiembre de 2024, el centrocampista se vio obligado a quedarse fuera de juego durante todo un año, una interrupción brutal para un jugador que estaba en la cima de su carrera y acababa de ganar el Balón de Oro. Desde su regreso, el camino para recuperar su mejor nivel no ha sido nada fácil.
Hernández habló abiertamente sobre el desgaste físico y mental que la lesión ha supuesto para su hijo. «Ha sido duro porque, para un ganador del Balón de Oro, parar de repente y luego tener que readaptarse un año después y decir que quieres volver a ser el mismo es difícil», explicó. Aunque Rodri ha disputado 14 partidos de liga esta temporada, ha sufrido problemas musculares recurrentes y se ha perdido más de dos meses por problemas en los isquiotibiales.
Una carrera contrarreloj para la Copa del Mundo
Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, lo que está en juego es más importante que nunca para Rodri. España cuenta con su talismán para afianzar el mediocampo en Norteamérica, pero su estado físico sigue siendo motivo de preocupación. Su padre reveló que ahora el objetivo principal es gestionar su carga de trabajo para garantizar que alcance su mejor forma en el momento adecuado para la selección nacional.
«Este año ha sido muy duro, pero se ha recuperado bien tras no jugar durante un año. Siempre hay algún problema muscular. Pero está increíblemente ansioso por ir al Mundial», afirmó Hernández. «Está entrenando muy bien, y solo hay que verlo para darse cuenta. Volvió a jugar y en su primer partido fue casi el mismo Rodri de siempre, por lo que la confianza que tenemos en él, como familia, es absoluta».
Un legado de éxitos en el Etihad
Independientemente de lo que depare el futuro, Rodri ya ha consolidado su estatus como leyenda del Manchester City. Ha sido fundamental en la época más exitosa de la historia del club, ganando 11 trofeos importantes, incluidos cuatro títulos de la Premier League y la codiciada corona de la Liga de Campeones. Su gol en la final de Estambul contra el Inter en 2023 quedará grabado para siempre en la historia del City.
Sin embargo, la incertidumbre sobre su contrato añade un toque de intriga a la que podría ser su última temporada completa en el club. Si las negociaciones se estancan, el City podría verse obligado a tomar una decisión difícil en lugar de arriesgarse a perder un activo valioso de forma gratuita en 2027. Por ahora, la atención sigue centrada en el terreno de juego, pero con el Real Madrid al acecho y el contrato sin firmar, es probable que la saga del futuro de Rodri acapare los titulares hasta bien entrado el mercado de fichajes de verano.
