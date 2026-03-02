¿Está infravalorado el «aterrador» William Saliba? La leyenda del Arsenal Martin Keown elogia al defensa «vigilante nocturno» por mantener a salvo a los Gunners en su lucha por el título de la Premier League

El Arsenal vuelve a la acción el miércoles por la noche con un desplazamiento al Brighton & Hove Albion, mientras que su rival por el título, el City, recibe al Nottingham Forest esa misma noche, una ocasión poco habitual en la que los dos grandes juegan sus respectivos partidos al mismo tiempo. Los Gunners no han perdido en el Amex Stadium desde junio de 2020, durante la primera jornada tras la reanudación de la liga tras el parón por el coronavirus. Sin embargo, Keown se muestra cauteloso ante la amenaza que suponen los Seagulls.

«El Brighton estaba un poco en apuros, ¿no? Llevaba una racha terrible, ¿verdad? Por eso es interesante que [James] Milner se incorpore ahora al equipo para estabilizarlo un poco, con la llegada de un veterano con experiencia. Están recuperando su forma justo en el peor momento para el Arsenal, la verdad. No tengo miedo, pero respeto lo que han conseguido», añadió Keown, antes de concluir que jugar al mismo tiempo que el City sería beneficioso para el Arsenal.

«Creo que, en realidad, es una presión similar. Si juegan el mismo día que tú, pero antes que tú, nunca me ha gustado eso. Si es 24 horas más tarde, como hemos visto en los últimos partidos, entonces creo que puedes tener la mente despejada para lo que estás haciendo, para tu preparación. Así que ponerlos uno tras otro es... Ya sabes, los medios de comunicación intentan alargar el tema. Creo que es una situación interesante cuando juegan en otro campo cercano».

Martin Keown ofrecerá sus comentarios y análisis para TNT Sports a mitad de semana. Todos los partidos de la Premier League del martes, miércoles y jueves se retransmitirán en directo por TNT Sports y discovery+.