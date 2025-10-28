¿Está de vuelta el Manchester United? Seis razones por las que los Red Devils pueden ser sorprendentemente aspirantes al título de la Premier League ESTA temporada

Los comentarios de Shaw inicialmente envejecieron como la leche, ya que el United ganó solo dos de sus seis primeros partidos de la Premier League de la campaña 2025-26. Una lamentable derrota por 3-1 en Brentford dejó al equipo de Ruben Amorim languideciendo en el 14° lugar al final de septiembre, y la gran mayoría de la afición pedía la destitución del técnico portugués.

Pero todo ha cambiado en el último mes. Los Red Devils finalmente cobraron vida al despachar al Sunderland por 2-0 en Old Trafford, antes de romper con una racha de nueve años sin victorias en Anfield y la búsqueda de Amorim por las primeras victorias consecutivas en la liga de su turbulenta gestión.

El United consiguió tres el sábado, venciendo al Brighton 4-2 para subir a los puestos europeos, a seis puntos de los primeros líderes Arsenal. Las Gaviotas amenazaron con completar una remontada sensacional en los últimos momentos, pero Bryan Mbeumo aseguró los puntos al final, y no fue menos de lo que el equipo local merecía.

"Creo que están más confiados," dijo Amorim a los periodistas cuando se le preguntó qué ha impulsado la reciente mejora en sus jugadores. "Creo que el mejor partido que hicimos esta temporada fue contra el Arsenal, el primero. Pero luego, cuando tienes un poco más de confianza, cuando tienes un espíritu diferente, a veces tienes un poco de suerte en ciertos momentos del juego que te ayudan a ganar."

Después de tantos meses de miseria, el United finalmente está haciendo su propia suerte, y de repente, la audaz declaración de intenciones de Shaw suena más como una profecía. Pocos externos estarán considerando la posibilidad de que el trofeo de la Premier League regrese a Old Trafford después de una ausencia de 13 años en mayo, pero ahora, eso absolutamente tiene que ser el objetivo para Amorim y su equipo que mejora constantemente. Esto es más que solo un mini-resurgimiento; el United está jugando su mejor fútbol de toda la era posterior a Sir Alex Ferguson.

Y hay muchas razones para creer que Amorim puede entregar el título dos años antes del cronograma establecido por los copropietarios INEOS...