¿Está de vuelta el Manchester United? Seis razones por las que los Red Devils pueden ser sorprendentemente aspirantes al título de la Premier League ESTA temporada

"El objetivo tiene que ser ganar la Premier League. Sé que la gente me cuestionará por decirlo después de la temporada pasada, pero tiene que ser eso", dijo Luke Shaw a Sky Sports durante la gira de pretemporada del Manchester United en América. "Todos tenemos que tener las mismas creencias y ambiciones, y ese sentimiento de familia juntos, y lucharemos por lo mismo." Eso no fue solo una declaración cuestionable; era casi delirante después de la peor campaña en toda la historia del club.

Los comentarios de Shaw inicialmente envejecieron como la leche, ya que el United ganó solo dos de sus seis primeros partidos de la Premier League de la campaña 2025-26. Una lamentable derrota por 3-1 en Brentford dejó al equipo de Ruben Amorim languideciendo en el 14° lugar al final de septiembre, y la gran mayoría de la afición pedía la destitución del técnico portugués.

Pero todo ha cambiado en el último mes. Los Red Devils finalmente cobraron vida al despachar al Sunderland por 2-0 en Old Trafford, antes de romper con una racha de nueve años sin victorias en Anfield y la búsqueda de Amorim por las primeras victorias consecutivas en la liga de su turbulenta gestión.

El United consiguió tres el sábado, venciendo al Brighton 4-2 para subir a los puestos europeos, a seis puntos de los primeros líderes Arsenal. Las Gaviotas amenazaron con completar una remontada sensacional en los últimos momentos, pero Bryan Mbeumo aseguró los puntos al final, y no fue menos de lo que el equipo local merecía.

"Creo que están más confiados," dijo Amorim a los periodistas cuando se le preguntó qué ha impulsado la reciente mejora en sus jugadores. "Creo que el mejor partido que hicimos esta temporada fue contra el Arsenal, el primero. Pero luego, cuando tienes un poco más de confianza, cuando tienes un espíritu diferente, a veces tienes un poco de suerte en ciertos momentos del juego que te ayudan a ganar."

Después de tantos meses de miseria, el United finalmente está haciendo su propia suerte, y de repente, la audaz declaración de intenciones de Shaw suena más como una profecía. Pocos externos estarán considerando la posibilidad de que el trofeo de la Premier League regrese a Old Trafford después de una ausencia de 13 años en mayo, pero ahora, eso absolutamente tiene que ser el objetivo para Amorim y su equipo que mejora constantemente. Esto es más que solo un mini-resurgimiento; el United está jugando su mejor fútbol de toda la era posterior a Sir Alex Ferguson.

Y hay muchas razones para creer que Amorim puede entregar el título dos años antes del cronograma establecido por los copropietarios INEOS...

    Combinación letal Mbeumo & Amad

    Hubo una preocupación generalizada por el futuro de Amad Diallo después de la captura de £71 millones ($95 millones) de Bryan Mbeumo del Brentford por parte del United en verano. Amad fue el segundo mejor jugador del equipo la temporada pasada, solo por detrás de Bruno Fernandes, y ofreció una serie de momentos memorables desde el flanco derecho, sobre todo su gol tardío contra el Manchester City y su hat-trick contra el Southampton.

    Mientras tanto, Mbeumo llegó después de una temporada de 20 goles en el mismo rol en el Brentford, y era difícil ver cómo Amorim podría acomodar al camerunés y a Amad en el mismo XI inicial. Algunos problemas iniciales de adaptación no fueron una sorpresa, pero han construido constantemente una sociedad letal que ha sido la fuerza impulsora detrás del repunte del United en forma.

    Amad ha adoptado un nuevo rol de carrilero con Mbeumo por delante de él en una de las posiciones de No.10 dentro de la formación 3-4-3 de Amorim. El dúo electrizante ha encajado perfectamente, particularmente contra el Liverpool, cuando Amad asistió a su nuevo colega para anotar el primer gol en los primeros dos minutos con un soberbio pase con el exterior del pie.

    "Al principio, porque era un jugador nuevo, estábamos tratando de entendernos," dijo Amad a los canales oficiales de medios del United después de la victoria 2-1. "Pero ahora encontramos una solución, cuando él va al carrilero derecho, yo voy como No.10. Cuando él juega como No.10, yo me quedo como carrilero derecho. Así que creo que ahora tenemos una muy buena relación, incluso fuera del campo. Esto es [también] muy importante."

    Esa compenetración natural se refleja en su lenguaje corporal, y si uno de ellos no encuentra un avance en el tercio final, el otro lo hará. Los números de Amad se han reducido porque ahora tiene que trabajar más en defensa, pero es un pequeño precio a pagar por facilitar la rápida integración de Mbeumo.

    El ex estrella del Brentford está emergiendo rápidamente como el fichaje de mejor valor del verano en la Premier League, con seis contribuciones de gol en sus primeros 10 partidos, incluyendo un brillante doblete contra el Brighton. Se espera que Mbeumo y Amad se dirijan a la Copa Africana de Naciones, que se celebrará del 21 de diciembre al 18 de enero, pero si el United puede mantenerse en contacto con el Arsenal en su ausencia, hay muchas posibilidades de que puedan combinarse para mantener una carga por el título durante la segunda mitad de la temporada.

    'Cunha Especial'

    Matheus Cunha no se ha asentado en Old Trafford tan rápidamente como Mbeumo. Fichado por £62.5m ($83m) en junio, se esperaba que el delantero brasileño fuera la solución a los problemas de larga data de United en cuanto a marcar goles, habiendo anotado 15 en la Premier League para un Wolves amenazado por el descenso en 2024-25, pero no logró marcar en cada una de sus primeras ocho apariciones para el equipo de Amorim.

    Una desafortunada lesión en el tendón de la corva también jugó un papel en el lento comienzo de Cunha, ya que se perdió el derbi de Manchester y tuvo que conformarse con un cameo de 25 minutos contra el Chelsea el mes pasado. Eso no quiere decir que haya jugado mal. De hecho, el nivel de Cunha ha sido consistentemente alto; es un corredor agresivo y un habilidoso regateador que rara vez toma la decisión equivocada con el balón, lo que ha ayudado a que el United sea mucho más eficiente.

    Sin embargo, los delanteros siempre son juzgados por los goles, por lo que su elegante gol en el minuto 24 contra Brighton fue un gran alivio. Cunha lo celebró con entusiasmo frente al Stretford End después de curvar el balón más allá de Bart Verbruggen y dentro del poste lejano.

    "Él aporta algo que es difícil para nosotros señalar, no es solo la habilidad y el talento," dijo Amorim a MUTV al evaluar la última actuación de Cunha. "Él tiene algo que realmente le hace sentirse cómodo jugando en este tipo de entorno. Puede llevar a nuestro equipo hacia adelante. Necesita mejorar muchas cosas, especialmente defendiendo, pero tiene algo especial y es un jugador realmente importante para nosotros. Puede jugar en diferentes posiciones, así que espero lo mismo en el próximo partido porque, en nuestro club, es realmente importante demostrarlo cada semana."

    La consistencia llegará para Cunha a medida que él y el United evolucionen juntos. Al igual que Mbeumo, el exjugador de Wolves y Atlético de Madrid es un ganador probado en la Premier League, y los Diablos Rojos pueden recurrir a él para producir momentos de magia en los partidos más ajustados.

    De Ligt finalmente alcanza su madurez

    La temporada de debut de Matthijs de Ligt en Old Trafford fue decepcionante, por decir lo menos. El neerlandés impresionó esporádicamente, pero su falta de movilidad a menudo fue explotada por los equipos rivales, tal como había sucedido durante sus etapas mixtas en la Juventus y el Bayern de Múnich.

    Por lo tanto, este fue un año decisivo para el graduado de la academia del Ajax, quien una vez fue aclamado como uno de los defensores más talentosos de su generación. Si De Ligt vuelve a decepcionar, puede que no tenga otra oportunidad en el United, o de hecho en cualquier otro club europeo de primer nivel.

    Hasta ahora, el jugador de 26 años ha jugado como un hombre plenamente consciente de lo que está en juego. Amorim generalmente ha favorecido a De Ligt por delante de Harry Maguire en el centro de su defensa de tres, recompensando al internacional neerlandés por su dominio en duelos terrestres y aéreos, así como por su conciencia táctica y habilidades de liderazgo.

    El pase de De Ligt cuando el United construye desde atrás aún necesita trabajo, pero está comenzando a cumplir con la promesa de sus años más jóvenes. Presionado sobre las razones detrás de su impresionante forma en una entrevista con MUTV la semana pasada, el imponente defensor dijo: "Lo primero realmente importante es que tuve una buena pretemporada. Para mí y mi cuerpo, la pretemporada siempre es realmente importante y creo que fue una de las primeras pretemporadas en cinco o seis años en las que no tuve un traspaso, una lesión o una Eurocopa. ¡La última vez probablemente fue mi última temporada en el Ajax y esa fue en realidad una de las mejores de mi carrera! Siento que, mental y físicamente, estoy en un lugar muy bueno. Obviamente, mis compañeros de equipo y el entrenador ayudan mucho porque me dan esta confianza. Creo que también estoy acostumbrado al ritmo de la Premier League. Siento que estoy llegando a mi edad de madurez ahora."

    No se puede ganar el título sin una defensa sólida, y De Ligt está jugando un papel vital en construir esa base.

    Problemas del portero finalmente resueltos

    El United no ha tenido un portero de clase mundial desde Edwin van der Sar. Sí, David de Gea fue un gran servidor para el club y consiguió medallas de ganador de la Premier League, FA Cup, Europa League y Copa de la Liga, pero nunca infundió mucha confianza en la defensa frente a él, y los errores básicos se infiltraron en su juego en sus últimos años en Old Trafford.

    Hubo llamados regulares para que el United volviera a fichar a De Gea en los últimos dos años, pero solo surgieron debido a la asombrosa ineptitud de su sucesor, Andre Onana. Erik ten Hag hizo muchas decisiones de reclutamiento terribles durante su tiempo como entrenador, pero empujar por una reunión con el ex portero del Ajax en Manchester fue la peor de todas.

    El United no habría caído a tales profundidades horribles de no ser por Onana, cuya interminable lista de errores le costó al equipo resultados positivos semana tras semana. Amorim estaba claramente harto de verlo al final de la temporada pasada, y comenzó esta con el portero turco Altay Bayindir en su lugar, antes de enviar a Onana cedido al Trabzonspor.

    Las luchas iniciales de los Red Devils en la campaña actual se pueden atribuir en gran medida a la incierta posición de portero, también, con Bayindir quedando muy por debajo del estándar requerido. No es coincidencia que los resultados hayan mejorado desde la introducción del prospecto belga Senne Lammens, el fichaje por £18m ($24m) en el último día del plazo desde el Royal Antwerp.

    El joven de 23 años ha sido durante mucho tiempo considerado como el heredero de Thibaut Courtois en su país natal, y la afición del United está creyendo en ese potencial después de sus primeros tres partidos. Lammens realizó una actuación casi impecable al mantener la portería a cero en su debut contra Sunderland, e hizo paradas vitales para mantener a raya a Alexander Isak y Yankuba Minteh en las victorias sobre Liverpool y Brighton, respectivamente.

    También ha comandado su área con verdadera autoridad, y sus balones largos al frente han fomentado un enfoque más directo bajo Amorim que ya está dando frutos. Obviamente, es demasiado pronto para poner a Lammens en la categoría de clase mundial, pero el United ahora tiene un número 1 apto para el propósito que aporta una sensación de calma con todo lo que hace. La importancia de eso no puede ser subestimada.

    Cambio cultural masivo

    Amorim ha pasado por momentos difíciles desde que fue nombrado sucesor de Ten Hag el pasado noviembre. Ha mostrado una figura exasperada en la línea de banda y frente a los medios, incluso pareciendo estar al borde de la renuncia después de aquel impactante derrota en la Carabao Cup ante el Grimsby Town en agosto, pero el exentrenador del Sporting CP ha demostrado un tremendo coraje al mantener sus principios y bloquear a los críticos. 

    A través de una combinación de trabajo meticuloso en el campo de entrenamiento y pura carisma, Amorim ha logrado gradualmente que los jugadores entiendan su filosofía y luchen por él. También ha desmontado el mito de que no puede adaptarse al modificar sutilmente la forma en que el United juega cuando no tiene la posesión, para que no sean tan vulnerables en el centro del campo. Los Red Devils ahora defienden en una formación 5-4-1 con los dos No.10 retrocediendo para apoyar a Fernandes y Casemiro, mientras que Shaw también avanza al centro del campo para unirse a la presión. Es mucho más difícil desmantelar al United ahora, y son eléctricos en la transición.

    Amorim también está gestionando el equipo con maestría, con un mayor enfoque en la rotación y la recuperación que ha reducido drásticamente la lista de lesiones del club. En los días de Ten Hag, estaba fuera de control, pero ha habido un cambio cultural masivo desde su destitución.

    Los fracasos disruptivos con egos desmedidos fueron todos descartados durante el verano, con Onana siguiendo a Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho y Alejandro Garnacho por las salidas, mientras que jugadores como Casemiro, De Ligt, Amad y Mason Mount han llevado sus juegos a nuevos niveles bajo la supervisión de Amorim. Ahora todos están remando en la misma dirección.

    El United no es aún el producto terminado, pero Amorim ha inculcado una resistencia en el vestuario que asegura que los jugadores ya no bajen la cabeza. "Creo que estamos mejorando en los malos momentos, podemos responder de una manera diferente, y sentimos que podemos resolver cualquier cosa", añadió después del partido contra el Brighton.

    Caída en la calidad en otros lugares

    El United no tiene la misma profundidad de plantilla que el Arsenal, City o Liverpool, pero sin compromisos europeos de los que preocuparse, Amorim no necesita estirar su plantilla al límite. Eso podría dar a los Red Devils una ventaja significativa hacia el final del campeonato.

    También pueden beneficiarse de la innegable caída de calidad en la parte alta de la tabla. El City es ahora una sombra del equipo dominante que ganó cuatro títulos consecutivos bajo Pep Guardiola, y se ha vuelto demasiado dependiente de las increíbles hazañas goleadoras de Erling Haaland. Como vimos el domingo en su derrota ante el Villa, si Haaland es silenciado, el City ya no tiene las herramientas para hacer frente.

    El actual campeón, Liverpool, por su parte, se ha sumido en una crisis apenas dos meses después de completar su adquisición de verano de £446 millones ($594 millones) con la incorporación récord de Alexander Isak. Arne Slot ha supervisado cuatro derrotas consecutivas en la liga, con Isak y los fichajes de verano Florian Wirtz, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, todos sin cumplir con las expectativas. Los Reds han perdido toda cohesión, y queda por ver si Slot puede revertir la situación antes de que su posición se someta a un escrutinio serio.

    Parece, entonces, que el camino está despejado para que el Arsenal asegure su primer título de la Premier League desde 2004. Los Gunners actualmente se encuentran cuatro puntos por delante en la cima, por delante del inesperado Bournemouth, con siete victorias y solo tres goles en contra. Mikel Arteta ciertamente ha transformado al Arsenal en una unidad defensiva temible, y el español cuenta con una plétora de opciones ofensivas después de agregar a Viktor Gyokeres, Eberechi Eze y Noni Madueke a sus filas en la última ventana.

    Pero esta versión del Arsenal no se compara con ninguno de los equipos campeones de Arsene Wenger, como puede atestiguar el United, que los superó por completo en el fin de semana inaugural de la temporada. Arteta, una vez defensor de la escuela de posesión de Guardiola, ahora está obsesionado con las ganancias marginales en lugar de con el fútbol fluido. De hecho, los Gunners solo han anotado cinco goles de jugada abierta hasta ahora en la temporada 2025-26, y los 11 restantes han venido de jugadas de balón parado. 

    El United muestra más confianza en el último tercio que el Arsenal. Solo el tiempo dirá si eso puede traducirse en una lucha sostenida por el título, pero parece que Amorim ha hecho un avance importante. Los buenos tiempos están regresando a Old Trafford, y las recompensas tangibles seguirán, más temprano que tarde.

