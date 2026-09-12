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«Está a otro nivel»: Hansi Flick se deshace en elogios hacia la increíble estrella del Barcelona Raphinha
Flick elogia a Raphinha como de clase mundial
El entrenador del Barcelona, Flick, ha expresado su enorme admiración por Raphinha, describiendo al brasileño como un talento «increíble» que ha alcanzado la cima del fútbol mundial. Después de fracasar en su intento de fichar este verano a Julian Alvarez, del Atlético de Madrid, Flick tomó la valiente decisión de recolocar en una posición de delantero centro al exjugador del Leeds United tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, un cambio táctico que ha dado resultados inmediatos para el líder de LaLiga.
En declaraciones a la prensa antes del choque liguero del domingo contra el Levante, Flick se deshizo en elogios hacia el jugador de 29 años. El técnico alemán afirmó: «Rapha ha jugado fantástico. Está a otro nivel, es increíble. Cuando está así, para mí, es uno de los mejores jugadores del mundo».
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Profundidad y flexibilidad táctica
Mientras Raphinha se ha convertido en el punto focal de un ataque que abrió la temporada con cuatro victorias consecutivas en LaLiga y un triunfo entre semana en la Champions League, Flick destacó que su plantilla tiene una profundidad considerable. El exextremo del Leeds United ha firmado un inicio demoledor en su nuevo papel, con ocho goles en cinco partidos, escoltado por jugadores como Lamine Yamal, Anthony Gordon y Karim Adeyemi para formar una de las delanteras más temidas de Europa.
Al abordar sus otras opciones por el centro, Flick explicó la versatilidad de su plantilla. "Raphinha, Gabby y Hamza son tres perfiles diferentes, pero hay otras formas en las que podríamos jugar", señaló. "Anthony y Karim también pueden jugar en esta posición. O Dani Olmo. Dani nos ha demostrado en los dos últimos años que puede jugar ahí, lo mismo que Fermin Lopez. Tenemos muchas opciones".
Cubarsi y solidez defensiva
A pesar de que los titulares estén dominados por el talento ofensivo de Raphinha y Yamal, Flick también se tomó tiempo para reconocer la mejora defensiva del equipo. El técnico alemán destacó a la sensación adolescente Pau Cubarsi por su madurez y su desarrollo físico. El joven defensa ha sido un fijo en una zaga que solo ha encajado tres goles hasta ahora esta temporada, proporcionando la plataforma para que los atacantes se expresen con libertad en campo rival.
Flick ofreció un análisis detallado de las métricas defensivas y dijo: "Cuando veo el xG [goles esperados] que tenemos en cada partido, es bueno, pero también el xG en contra es mucho mejor que la temporada pasada. Nos ayuda mucho. Para mí, después de la Copa del Mundo, [Cubarsi] jugó fantástico. Para mí, ahora mismo está jugando a otro nivel. Estoy muy contento de que tenga esa confianza, pero también está muy concentrado. Con el cuerpo, también ha mejorado físicamente. Esto es muy importante, especialmente para esta posición. También con el balón está jugando realmente bien, lo que nos ayuda mucho, así que es increíble".
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Mantener la dinámica ganadora
El Barcelona visita al Levante el domingo con el objetivo de mantener su pleno de victorias en lo más alto de la tabla. El club es actualmente líder con dos puntos de ventaja sobre el Alavés y tres sobre su eterno rival, el Real Madrid, que ya ha dejado puntos en este arranque de temporada.
La situación de la plantilla se mantiene estable de cara al próximo partido, y Flick ha confirmado que no hay nuevas preocupaciones por lesiones tras sus compromisos europeos. Los ausentes de larga duración Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen siendo las únicas bajas destacadas de la convocatoria.
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