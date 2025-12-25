'¡Espero que 2026 esté dedicado a Cristiano Ronaldo!' - Exestrella de Francia quiere que la leyenda de Portugal gane la Copa del Mundo y repita la hazaña de Lionel Messi mientras Roberto Martínez recibe una advertencia sobre la alineación
La Albiceleste emergió triunfante en 2022, con el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi, sumando a su colección de medallas al final de una épica final contra Francia que se decidió por penales. Dicho éxito fue considerado por muchos como el destino, con uno de los mejores de la historia finalmente obteniendo el más buscado de los honores.
Ronaldo ha pasado la mayor parte de dos décadas en una batalla con Messi por el derecho a ser considerado el mejor de todos los tiempos. Ha capturado títulos de la Eurocopa y la Liga de Naciones de la UEFA, pero el premio más grande de todos ha permanecido elusivo.
Tendrá otra oportunidad de corregir eso el próximo verano, a los 41 años, mientras que algunos han sugerido que podría jugar en un Mundial en casa en 2030. Sea cual sea el caso, sería apropiado si CR7 pudiera emular a Messi en la conquista de trofeos.
¿Puede Ronaldo igualar a Messi y ganar la Copa del Mundo?
Leboeuf, quien ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998 y habló en asociación con BetVictor Online Casino, le dijo a GOAL cuando se le preguntó sobre las recientes afirmaciones de Ronaldo de que no necesita un título mundial para consolidar su legado: “No está mintiendo porque lo que ha logrado ya es fantástico, pero Ronaldo y Messi - de todos los títulos, fue una carrera entre esos dos por el Balón de Oro, se convirtió en a quién prefieres. Se convirtió en una pregunta constante - ¿eres más Messi o Ronaldo? Durante más de una década fue eso.
“Esos jugadores ya lograron grandes títulos, pero es cierto que una Copa del Mundo marca la diferencia. A veces he criticado a Ronaldo por lo que ha hecho y he sido atacado por sus fanáticos. Algunas personas dicen: '¿Qué has logrado en tu vida?' Yo digo: 'Gané la Copa del Mundo, él no'. ¡Es la respuesta fácil!
“Por supuesto que lo ha hecho mejor que yo, es un jugador fantástico, pero ganar una Copa del Mundo marca la diferencia - incluso si eres Frank Leboeuf, pero aún más si eres Ronaldo después de que Messi la ha ganado.
“Fue como si en 2022 la Copa del Mundo estuviera dedicada a Messi. Realmente espero que 2026 esté dedicada a Cristiano Ronaldo. Sería fantástico para él ganar una Copa del Mundo, y para Portugal. Portugal tiene un equipazo, así que es posible.”
¿Suplente: Juega Ronaldo desde el inicio para Portugal?
Ronaldo fue suplente en ocasiones durante la Eurocopa 2024, mientras se cuestiona si debería tener un papel tan destacado para su país como lo hace, y Leboeuf agregó sobre el dilema de selección que una figura icónica sigue planteando: “¿Cómo vas a manejar a Cristiano Ronaldo? Esa será la principal pregunta de Roberto Martínez. En el último torneo, el Campeonato Europeo, ha estado en el banquillo. Eso podría ser el mismo problema en la Copa del Mundo. Jugar cada tres días es complicado.
“Creo que va a estar en forma, va a estar bien, y Portugal tendrá la oportunidad de ganar la Copa del Mundo con él en el campo. Sería un gran logro para él a los 41 años. Pero, Roberto Martínez tendrá que pensarlo dos veces antes de ponerlo en el campo cada partido, esa es la principal preocupación que tiene. Sería agradable verlo ganar la Copa del Mundo.”
Copa Mundial 2026: Los rivales de Portugal en la fase de grupos
Portugal sabe que se enfrentará a Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos de las finales del próximo verano, mientras espera descubrir quién prevalecerá en el camino uno de los play-offs interconfederacionales.
Se espera que Ronaldo comience ese torneo como capitán de su país, habiendo alcanzado ya 226 partidos y 143 goles, con observadores emocionados en todos los rincones del planeta listos para descubrir si puede seguir los pasos de Messi en el escenario deportivo más grandioso.