«Esperábamos algo mejor»: las dificultades de Paul Pogba en Mónaco son «difíciles para todos los miembros de la familia», afirma su hermano Mathias.

El esperado regreso de Pogba al fútbol profesional con el Mónaco se ha topado con un importante obstáculo, ya que el centrocampista está teniendo dificultades para superar sus persistentes problemas físicos. Tras fichar por el club del Principado el verano pasado, tras el fin de su sanción por dopaje, el jugador de 32 años esperaba reactivar su carrera en la Ligue 1. Sin embargo, el ganador de la Copa del Mundo lleva fuera de juego desde el 5 de diciembre por una lesión recurrente en la pantorrilla, lo que le ha llevado a quedar fuera de la plantilla del Mónaco para la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

En declaraciones a RMC Sport, Mathias ofreció una sombría valoración del estado actual de su hermano. Sugirió que las expectativas sobre el impacto inmediato de Paul eran quizás demasiado altas, dada su larga ausencia del fútbol, y que la dura realidad de la intensidad del fútbol de élite le ha pasado factura.

«Es frustrante, no solo para él, sino para toda la familia. Le dije que no podía volver al 100 % de inmediato», dijo Mathias, reflexionando sobre el entusiasmo inicial que rodeó el fichaje. «Esperábamos más de su regreso. Pero esta es la realidad. El cuerpo no está acostumbrado a este tipo de ritmo de alta intensidad».