¡Escándalo en Camerún! Disputa entre Samuel Eto’o y el seleccionador culmina en dos listas para la Copa Africana de Naciones

La incertidumbre reina en Camerún a solo diez días del inicio de la Copa Africana de Naciones, que arrancará el 21 de diciembre en Marruecos, país anfitrión. Los Leones Indomables debutarán el 24 de diciembre ante Gabón, pero el ambiente previo está cargado de tensión mientras Samuel Eto'o y Marc Brys mantienen una disputa pública que no deja de escalar.

Mail Sport ha dado nuevo contexto a la crisis que atraviesa la Federación Camerunesa de Fútbol, presidida por Eto'o desde hace cuatro años. El exdelantero de Barcelona y Chelsea habría informado al técnico belga Marc Brys que quedaba apartado de su cargo como seleccionador. Sin embargo, Brys se ha “negado a ser despedido”, alegando que nunca recibió una notificación oficial de destitución y que su contrato con el Ministerio de Deportes sigue vigente hasta diciembre de 2026.

Pese a ello, Brys insiste en liderar al equipo en el torneo, incluso después de que Eto'o designara a David Pagou como su sustituto. El 1 de diciembre, la Federación publicó su lista oficial de 28 convocados para la Copa Africana de Naciones, con Pagou como entrenador. En ella destacan ausencias de peso como André Onana, el exdelantero del Bayern Múnich Eric Choupo-Moting y Vincent Aboubakar, este último a solo 12 goles de romper el histórico registro goleador de Eto'o con Camerún.

Brys, en respuesta, ha insinuado que dichas omisiones fueron deliberadas y ha difundido su propia lista paralela para el torneo, alimentando aún más el caos institucional que rodea a la selección.