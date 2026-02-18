AFP
«Es una pena»: Pierre Kalulu responde a la disculpa de Alessandro Bastoni tras la polémica tarjeta roja del defensa de la Juventus en la derrota ante el Inter
Pasando página tras el incidente Bastoni
Kalulu fue expulsado poco antes del descanso tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una entrada sobre Bastoni, que cayó al suelo durante la jugada. El defensa del Inter reclamó inmediatamente al árbitro una sanción disciplinaria, alegando que Kalulu le había tirado de la camiseta para derribarlo. Sin embargo, las repeticiones televisivas no mostraron ningún contacto claro entre los dos jugadores.
El Inter consiguió una dramática victoria por 3-2 con un gol en el último minuto, ampliando su ventaja en lo alto de la tabla a ocho puntos, con 61 puntos. La Juventus, por su parte, sigue quinta en la clasificación, con 46 puntos en 25 partidos.
Las secuelas del Derby d'Italia han estado cargadas de tensión, aunque Bastoni intentó calmar la situación pidiendo disculpas públicamente por exagerar el contacto. Cuando se le preguntó sobre el gesto del jugador del Inter, Kalulu se centró en el futuro en lugar de obsesionarse con una decisión que no se puede revocar. «No he visto lo que ha dicho. El partido ya ha terminado, tenemos que mirar hacia adelante y no pensar más en ello. Solo diré que es una pena», admitió el defensa, claramente frustrado por el impacto que la suspensión tuvo en su ritmo y en el impulso del equipo.
El jugador de 24 años no ocultó que el incidente le había afectado emocionalmente en los días previos a los compromisos europeos de la Juve. Reflexionando sobre su estado mental tras la controvertida expulsión, Kalulu explicó: «Obviamente, estaba muy nervioso después de este episodio, es mejor hablar poco porque decir demasiadas cosas no sirve de nada. Tengo que pensar en el campo, hay otras personas para hablar de estas cosas».
Una noche difícil en Estambul
El regreso de Kalulu a la alineación titular no salió según lo previsto, ya que la Juventus sufrió una dura derrota por 5-2 a manos del Galatasaray en la Liga de Campeones el martes. Fue una pesadilla defensiva para el gigante italiano, que luchó por contener la implacable presión ofensiva del equipo turco durante todo el partido. A pesar de contar con todos los jugadores disponibles durante la mayor parte del partido, los bianconeri se mostraron inusualmente frágiles en defensa, lo que contrasta con su disciplinada actuación en el inicio de la temporada, lo que ha dejado a los aficionados preocupados por la solidez defensiva del equipo.
Al analizar el colapso en Turquía, Kalulu se apresuró a señalar los errores individuales en lugar de los fallos tácticos o el juego superior del rival. «Los goles siempre vienen de nuestros propios errores, es algo que pasa, pero para mí lo más difícil fue esta segunda parte: incluso con la tarjeta roja no debemos conceder todas estas ocasiones», señaló. «Tenemos que entender bien lo que ha pasado, esta noche ya ha pasado y en el fútbol hay que recuperarse rápidamente porque hay otros partidos».
Negarse a utilizar el cansancio como excusa
Con un calendario cada vez más apretado, surgieron dudas sobre si las exigencias físicas del fútbol de alto nivel en múltiples competiciones estaban pasando factura a la plantilla de la Juventus. Sin embargo, el exjugador de las categorías inferiores del Lyon se mostró tajante al afirmar que el cansancio no podía servir de justificación para una derrota tan abultada en el mayor escenario del fútbol europeo. Desestimó las sugerencias de que los jugadores estuvieran cansados e insistió en que la camiseta que visten exige un mayor nivel de resistencia, independientemente del calendario.
«No, no puedes escudarte en el cansancio cuando te enfrentas a un partido de la Liga de Campeones», afirmó Kalulu con firmeza cuando se le preguntó si la energía física del equipo había llegado a su límite. «Esta noche ha sido así, es muy difícil entender lo que ha pasado, pero tenemos que mantener la cabeza alta y hacerlo mejor».
La mirada puesta en el futuro para los bianconeri
La derrota en Estambul deja a la Juventus con mucho trabajo por delante si quiere asegurarse una posición favorable en la eliminatoria de play-off. La polémica del partido contra el Inter y la decepción del resultado contra el Galatasaray han supuesto un periodo difícil, pero el francés confía en que la plantilla tiene el carácter necesario para recuperarse y demostrar que sus críticos se equivocan en las próximas semanas.
Mientras la Juventus atraviesa esta etapa turbulenta, la integración de Kalulu en el centro de la defensa sigue siendo un tema clave. Aunque el drama protagonizado por Bastoni y la posterior disculpa han añadido intriga a la temporada, el propio jugador está decidido a que sean sus actuaciones en el campo las que le definan, y no los titulares fuera de él. Con partidos cruciales en el horizonte, los bianconeri necesitarán la compostura y el liderazgo de Kalulu para estabilizar una zaga que de repente se ha visto en el punto de mira.
