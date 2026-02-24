«¡Es ridículo!» - El Chelsea cometió «errores garrafales» al despedir a Enzo Maresca, ya que «algo no iba bien» con Liam Rosenior, insiste Jon Obi Mikel

La salida de Maresca fue una sorpresa para muchos, tras una breve pero exitosa etapa en la que devolvió los trofeos y el prestigio europeo al oeste de Londres, antes de que un malentendido con la directiva del club provocara su despido.

El técnico italiano disfrutó de un fructífero periodo al frente del equipo, en el que consiguió la Conference League y el Mundial de Clubes, al tiempo que garantizaba que los Blues estuvieran bien encaminados para clasificarse para la Liga de Campeones. Sin embargo, una mala racha de solo una victoria en sus últimos siete partidos de la Premier League fue el catalizador para que la directiva tomara la decisión.

Liam Rosenior fue rápidamente nombrado su sucesor y, aunque el exentrenador del Estrasburgo logró inicialmente mejorar los resultados, los recientes tropiezos contra el Leeds y el Burnley han llevado a iconos del club como Mikel a cuestionar si se está siguiendo el camino correcto en Stamford Bridge.