'¡Es muy molesto!' - Andreas Christensen responde a las constantes preguntas sobre su estado físico mientras el defensor del Barcelona insiste en que ha estado en forma toda la temporada

Hablando con Tipsbladet a principios de este mes, Christensen admitió que el Barcelona aún no se había acercado a él sobre una extensión, ya que dijo: "No, no realmente. No lo creo. Creo que estamos en una buena situación, y realmente no hay nada que pueda cambiar lo que hago en mi vida diaria. Por supuesto, quieres tenerlo resuelto y saber qué está pasando. Pero no es algo que cambie nuestro estado de ánimo durante los días, o algo de lo que hablemos

"Por supuesto, tenemos deseos, todos los tenemos, pero no es algo en lo que piense en mi vida diaria. Intento hacer lo que puedo en el campo, y ojalá eso sea suficiente para quedarme allí". Christensen también admitió que su agente seguirá involucrado en las decisiones futuras. Si hay algo que debe hacerse, por supuesto, lo hará. Por supuesto, me gustaría saber qué está pasando, pero prefiero centrarme en lo que puedo hacer, y eso es hacer lo que puedo hacer".

Él añadió: "Oh, no, no tengo idea. Aún no. Solo elijo enfocarme en ser parte del equipo y jugar tanto como pueda. Ojalá así termine, pero tendré que tomarlo como venga, ahora mismo. Para nada. No hay plan B."