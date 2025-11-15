'¡Es muy molesto!' - Andreas Christensen responde a las constantes preguntas sobre su estado físico mientras el defensor del Barcelona insiste en que ha estado en forma toda la temporada
La crisis de lesiones de Christensen
Hasta la temporada 2024-25, Christensen era un miembro clave del once inicial del Barcelona, sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles y problemas musculares le obligaron a permanecer al margen durante la mayor parte de la última campaña. En la campaña actual, el defensor danés ha caído en la jerarquía por detrás de Eric García, Pau Cubarsi y Ronald Araujo bajo el mando de Hansi Flick. Fue descartado para cuatro partidos debido a una gastroenteritis, pero por lo demás ha estado disponible para los campeones de España.
- Getty Images Sport
Christensen frustrado con las preguntas sobre su estado físico
Hablando con los periodistas, el jugador de 29 años dijo: "Antes de la temporada pasada, casi no había preguntas sobre mi estado físico. Pero desde entonces, ha habido muchas. Ahora estoy de vuelta en la competición, sin lesionarme. De hecho, aparte de enfermedades he estado en forma toda la temporada. Así que es molesto, pero tengo que aceptarlo. Mantendré la cabeza en alto y jugaré, como siempre lo he hecho, excepto cuando he estado enfermo."
Además, afirmó que constantemente sigue todo lo que se dice sobre él en los medios, ya que el defensa central añadió: "Creo que es más difícil si eres un jugador y sigues muchas noticias. Pero como no uso las redes sociales y casi nunca leo las noticias en Dinamarca, por suerte no las veo. Así que para mí no es tan difícil. Pero imagino que debe ser increíblemente estimulante y al mismo tiempo totalmente agotador. Por suerte, no me importa mantenerme al margen de ello."
Exdefensor del Chelsea quiere un nuevo contrato con el Barcelona
Hablando con Tipsbladet a principios de este mes, Christensen admitió que el Barcelona aún no se había acercado a él sobre una extensión, ya que dijo: "No, no realmente. No lo creo. Creo que estamos en una buena situación, y realmente no hay nada que pueda cambiar lo que hago en mi vida diaria. Por supuesto, quieres tenerlo resuelto y saber qué está pasando. Pero no es algo que cambie nuestro estado de ánimo durante los días, o algo de lo que hablemos
"Por supuesto, tenemos deseos, todos los tenemos, pero no es algo en lo que piense en mi vida diaria. Intento hacer lo que puedo en el campo, y ojalá eso sea suficiente para quedarme allí". Christensen también admitió que su agente seguirá involucrado en las decisiones futuras. Si hay algo que debe hacerse, por supuesto, lo hará. Por supuesto, me gustaría saber qué está pasando, pero prefiero centrarme en lo que puedo hacer, y eso es hacer lo que puedo hacer".
Él añadió: "Oh, no, no tengo idea. Aún no. Solo elijo enfocarme en ser parte del equipo y jugar tanto como pueda. Ojalá así termine, pero tendré que tomarlo como venga, ahora mismo. Para nada. No hay plan B."
- Getty Images Sport
¿Ofrecerá Barcelona un nuevo contrato a Christensen?
Hasta ahora, no ha habido indicios de que los campeones españoles ofrezcan a Christensen un nuevo contrato y, dado su papel limitado en la campaña actual, es posible que el Barcelona pueda dejarlo ir gratis al final de la temporada. El mes pasado, el director deportivo del Barça, Deco, dijo a Mundo Deportivo: "Vamos paso a paso con Andreas. Tuvo un primer año espectacular. Luego las lesiones lo han afectado bastante. Veremos cómo lo hace esta temporada y hablaremos. Es un gran jugador. Tampoco tenemos que renovar a todos los jugadores en octubre."
El equipo de Flick volverá a la acción después del descanso internacional el 22 de noviembre cuando se enfrenten al Athletic Club en un partido de La Liga en casa.