La crítica de Rummenigge llega tras la declaración de guerra a los agentes por parte del presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness. Rummenigge describió un entorno desesperado en el que los equipos están perdiendo su sentido de la responsabilidad fiscal en pleno mercado de fichajes. Según la leyenda del Bayern, los clubes se han visto atrapados en un ciclo autodestructivo para asegurarse de no perder a las estrellas más codiciadas del mundo, sin importarles las consecuencias financieras a largo plazo o las implicaciones éticas de los acuerdos en cuestión.

El exinternacional de Alemania Occidental utilizó una vívida metáfora para describir el estado actual del mercado de fichajes. «Y los clubes están obviamente dispuestos a hacer todo lo posible para que, al final, consigan los jugadores que se les exigen o con los que creen que pueden jugar un fútbol de calidad y exitoso», explicó Rummenigge. Calificó esta frenética competencia como una «carrera de ratas», pero insistió en que la responsabilidad de intervenir recae en los organismos reguladores: «Pero debemos encontrar soluciones».