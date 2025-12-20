PSG, que obtuvo un pase directo a la final de la Copa Intercontinental después de ganar la Liga de Campeones, se enfrentó a los conquistadores de la Copa Libertadores, Flamengo, el miércoles en el Estadio Ahmad bin Ali en Qatar, y casi salió victorioso tras una dramática tanda de penales. El equipo parisino, que se adelantó en el tiempo reglamentario a través de Kvicha Kvaratskhelia antes de que Jorginho igualara desde el punto penal, estaba en deuda con su portero ruso, quien detuvo cuatro penales consecutivos de Sauz Niguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Para el PSG, las conversiones exitosas de Vitinha y Nuno Mendes fueron suficientes para vencer a los gigantes brasileños, lo que significa que el equipo de Luis Enrique ha ganado la Ligue 1, la Coupe de France, el Trofeo de los Campeones, la Supercopa de la UEFA, la Liga de Campeones, y ahora también la Copa Intercontinental, en 2025.

Sobre la actuación de Safonov, Mendes dijo: "Tuvo un gran partido y, por supuesto, todos le agradecimos. Estamos realmente contentos por él y por el equipo. Creo que hoy mostró lo bueno que es. Hemos estado practicando penales, y afortunadamente, hoy estuvo listo para detenerlos. Detuvo cuatro desde el punto penal en una gran tanda de penales."