'Es importante que tenga novia' - A Lamine Yamal se le dio un consejo extraño mientras al niño prodigio del Barcelona le dijeron cómo convertirse en el mejor del mundo
Un romance que se desarrolló en público
La relación de Yamal y Nicole pareció comenzar alrededor del momento de sus celebraciones de 18 años en julio, cuando la cantante voló para unirse a él. Desde ese momento, se convirtió en una presencia habitual en Barcelona, siendo vista regularmente en las gradas del Estadi Olímpic Lluís Companys. Durante una goleada en la Liga de Campeones contra el Olympiacos, Yamal incluso lanzó un beso hacia la multitud después de anotar, un momento interpretado ampliamente como un gesto dirigido a Nicole. Los fanáticos siguieron su glamorosa vida a través de las redes sociales, desde cenas íntimas en la ciudad hasta un paseo en helicóptero por la costa croata. A principios de septiembre, Nicole ella misma reconoció la relación mientras asistía a un evento de moda de Desigual, hablando calurosamente sobre su felicidad e incluso revelando que Yamal le había enseñado cómo decir "t’estimo" en catalán.
Nicki dijo a los reporteros: "Estoy muy enamorada, muy feliz, muy contenta. (Él) me enseñó a decir t’estimo (te quiero) en catalán."
- Getty/Instagram
Rumores, desmentidos y aclarando las cosas
La narrativa tomó un giro más oscuro a principios de octubre cuando los tabloides españoles alegaron que Yamal se había reunido en secreto con la influencer italiana Anna Gegnoso durante un corto viaje a Milán. Publicaciones en redes sociales de amigos y videos etiquetados con la ubicación alimentaron la especulación, lo que llevó a acusaciones de infidelidad que se extendieron rápidamente en línea. Yamal se movió para desmentir los rumores él mismo. Hablando en la televisión española, insistió en que no había habido traición y aclaró que el viaje a Milán ocurrió después de que él y Nicole ya se habían separado. Fue enfático al decir que no hubo superposición, ni engaño y no hubo una tercera persona involucrada mientras estaba en una relación.
Hablando con Javi Hoyos en D Corazon (vía Sport), Yamal aclaró la situación: "No estamos juntos, pero no ha sido por infidelidad. Simplemente nos hemos separado y eso es todo. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No he sido infiel ni he estado con otra persona."
Yamal recibió un consejo controvertido
En esta conversación intervino Paulo Futre, cuyos comentarios provocaron un nuevo debate. Hablando en la televisión española, el exjugador del Atlético de Madrid declaró que Yamal está destinado a convertirse en el mejor jugador del mundo, pero agregó una advertencia que hizo levantar cejas. Futre argumentó que Yamal necesita una relación romántica estable para ayudarlo a madurar. Basándose en sus propias experiencias, sugirió que conocer a la madre de sus hijos transformó su profesionalismo, reduciendo las distracciones y aumentando la responsabilidad. Según Futre, un equilibrio emocional fuera del campo puede agudizar el enfoque en él.
"Lamine Yamal es joven (18 años), y es importante que tenga una novia," insistió el exfutbolista. "Cuando conocí a la madre de mis hijos, empecé a ser futbolista profesional al 100%. No salía tanto como solía hacerlo. Desde entonces, comencé a tener peso en el vestuario del Porto, porque era más responsable."
- AFP
¿Qué sigue?
Dentro de Barcelona, la prioridad sigue siendo clara. Yamal es considerado una piedra angular del futuro del club, un jugador capaz de redefinir el ataque para la próxima década. Las comparaciones con Lionel Messi, inevitables e implacables, ya son parte del paisaje que debe navegar. Los cercanos al club insisten en que, aunque el ruido fuera del campo es inevitable, la ética de trabajo y humildad de Yamal permanecen intactas. Sus actuaciones sugieren un jugador que aprende rápido, se adapta a la presión y continúa creciendo a pesar de las distracciones que podrían descarrilar a otros. Sin embargo, la historia está llena de prodigios que lucharon por equilibrar la fama, la libertad y la responsabilidad. Esa realidad explica por qué los exjugadores se sienten obligados a ofrecer consejos, solicitados o no. Por ahora, el enfoque regresa al campo. Yamal está listo para volver a la acción el domingo cuando el Barcelona se enfrente al Villarreal en La Liga.