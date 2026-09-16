Getty Images Sport
Traducido por
«¡Es extraño!»: Gary Lineker critica el extraño trato de Michael Carrick a la estrella del Manchester United mientras continúa el bajón
Lineker cuestiona el desaire a Sesko
El Manchester United sufrió una amarga derrota en el derbi ante un Manchester City con diez hombres en Old Trafford, con Erling Haaland marcando un polémico gol de la victoria. Sin embargo, el foco tras el partido se ha desplazado rápidamente hacia las decisiones tácticas de Michael Carrick. El técnico del United optó por dejar en el banquillo al delantero en forma Sesko, dándole entrada solo después de que el City se adelantara en el minuto 67.
Sesko cerró la pasada campaña con diez goles en 15 partidos y recientemente marcó contra el Everton y el Sabah. A pesar de esta buena racha, el jugador de 23 años ha quedado limitado a breves apariciones como suplente en los cuatro partidos de la Premier League disputados esta temporada.
En su lugar, Carrick ha preferido a Cunha en una posición de falso nueve. El brasileño todavía no ha estrenado su cuenta esta temporada y, en líneas generales, ha tenido dificultades para marcar diferencias, lo que ha dejado desconcertados a los comentaristas por la continua exclusión de una referencia ofensiva reconocida.
- Pro Sports Images
Los expertos cargan contra las decisiones de selección
En el pódcast The Rest Is Football, el exdelantero de Inglaterra Gary Lineker expresó su preocupación por el ataque sin mordiente del United. Señaló que, aunque el equipo local creó algunas ocasiones, la falta de un delantero centro nato era evidente.
«En punta... parece que les falta algo. Tienen a Sesko en el banquillo», dijo Lineker. «Es extraño, sale y ha marcado en partidos, pero te preguntas por qué no tiene un puesto en el once inicial. Obviamente tienen a Cunha, es más un diez que un nueve, [Bryan] Mbeumo juega sobre todo por la derecha y, obviamente, [Marcus] Rashford está en la izquierda».
Lineker sostuvo que Carrick esperó demasiado para dar entrada a su principal goleador. Y añadió: «No parabas de mirarlo y de pensar: “Si pones a alguien arriba... ¿vas a sacar al grandullón?”, y sí salió, pero un poco tarde».
El ataque no convence
Alan Shearer, máximo goleador histórico de la Premier League, se hizo eco de esos sentimientos e insistió en que Sesko debería haber entrado mucho antes para cambiar la dinámica del partido. «Podría haberle dado más tiempo, a Sesko», afirmó Shearer. «Yo estaba diciendo: “¡Tiene que sacarlo!”, y pensé que podría haberlo sacado al menos diez minutos antes de cuando realmente lo hizo».
Shearer también cuestionó el equilibrio general en la construcción de la plantilla de United. A pesar de la fuerte inversión en ataque durante el mercado de fichajes, la leyenda del Newcastle sigue sin estar convencida por su potencial ofensivo en comparación con el de sus rivales.
«Se habla de cómo han reforzado la delantera y han reforzado el centro del campo, pero no se reforzaron en defensa», explicó Shearer. «No estoy 100 % seguro de que sean tan buenos arriba de todos modos. Creo que están bien, que son decentes. Pero cuando los comparas con muchos de los grandes equipos...»
- Getty Images Sport
Se avecinan partidos cruciales
Carrick está cada vez más presionado para lograr resultados, con el Manchester United actualmente hundido en la 13.ª plaza de la Premier League. Los de Old Trafford buscarán reaccionar de inmediato cuando reciban al Brighton esta noche en Old Trafford, en la tercera ronda de la Carabao Cup.
Tras sus compromisos coperos, el United viajará a la capital para enfrentarse al Fulham en un crucial choque liguero. Con Cunha sin acierto y Sesko deseoso de demostrar su valía desde el pitido inicial, Carrick se enfrenta a un importante quebradero de cabeza en la elección del once mientras intenta reactivar una campaña estancada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias