El Manchester United sufrió una amarga derrota en el derbi ante un Manchester City con diez hombres en Old Trafford, con Erling Haaland marcando un polémico gol de la victoria. Sin embargo, el foco tras el partido se ha desplazado rápidamente hacia las decisiones tácticas de Michael Carrick. El técnico del United optó por dejar en el banquillo al delantero en forma Sesko, dándole entrada solo después de que el City se adelantara en el minuto 67.

Sesko cerró la pasada campaña con diez goles en 15 partidos y recientemente marcó contra el Everton y el Sabah. A pesar de esta buena racha, el jugador de 23 años ha quedado limitado a breves apariciones como suplente en los cuatro partidos de la Premier League disputados esta temporada.

En su lugar, Carrick ha preferido a Cunha en una posición de falso nueve. El brasileño todavía no ha estrenado su cuenta esta temporada y, en líneas generales, ha tenido dificultades para marcar diferencias, lo que ha dejado desconcertados a los comentaristas por la continua exclusión de una referencia ofensiva reconocida.



