«Nunca había jugado en algo así. Es como una pista de bolos con una alfombra encima», comentó el campeón del mundo Christoph Kramer, comentarista de ZDF, consternado por el estado del campo del MetLife Stadium.
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«Es como una bolera con alfombra»: el césped de la final del Mundial genera debate
El césped de Nueva York/Nueva Jersey ha recibido críticas durante el Mundial 2026. Los New York Giants y los New York Jets juegan allí sobre césped artificial, pero para el torneo se cubrió con arena y se colocó césped natural.
«Ya durante el calentamiento se mirarán y se preguntarán qué es eso», afirmó Kramer, quien considera que las condiciones del terreno suponen una desventaja para los españoles.
- Getty Images
El césped en la final del Mundial: Kramer ve una desventaja mayor para España
«Como jugador, no puedes culpar al césped; debes aceptar las circunstancias. Para España, que vive de la posesión, hoy fue más difícil», afirmó Kramer.
Los españoles llegan a la final como ligeros favoritos tras vencer 2-0 a Francia en semifinales. Los campeones de Europa buscan el título mundial dos años después de ganar la Eurocopa, igual que Argentina, campeona de la Copa América 2024.
La Albiceleste buscaría su cuarto título mundial tras los de 1978, 1990 y 2022, mientras que España aspiraría al segundo después de 2010.
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