El césped de Nueva York/Nueva Jersey ha recibido críticas durante el Mundial 2026. Los New York Giants y los New York Jets juegan allí sobre césped artificial, pero para el torneo se cubrió con arena y se colocó césped natural.

«Ya durante el calentamiento se mirarán y se preguntarán qué es eso», afirmó Kramer, quien considera que las condiciones del terreno suponen una desventaja para los españoles.