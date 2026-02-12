Getty Images Sport
«Es como Ryanair»: Roy Keane ofrece una valoración brutal del fichaje veraniego del Manchester United
Keane lo intenta.
Keane ha apuntado a Sesko tras su espectacular remate. El delantero salió del banquillo y recibió un buen centro de Bryan Mbeumo, que convirtió en gol por la escuadra para mantener la racha invicta de Carrick en cinco partidos. Sin embargo, Keane cree, con su estilo habitual, que esto no es más que un reflejo del descenso del nivel en Old Trafford, comparándolo con Ryanair.
Sin embargo, tras el partido, Carrick elogió a Sesko.
Dijo: «Es un remate increíble desde ese ángulo, para generar eso, para acertar en la portería, para rematar... Es un golazo. Ben es capaz de eso. Lo ha hecho siempre. No es que haya irrumpido de repente en la escena. Lo ha estado haciendo, ha demostrado que también puede marcar goles. También lo ha estado haciendo en los entrenamientos con nosotros.
«No es sorprendente, para ser sincero. Creo que es lo que hace, es lo que se le da bien».
La audaz apuesta de Keane
Keane dijo en Stick To Football: «Fue un buen remate. Lo siento, pero ¿no es eso lo que se supone que debe hacer? Sale del banquillo y ellos están remontando el partido.
El Manchester United y sus expectativas son como Ryanair. Si un vuelo sale a tiempo, todo el mundo aplaude, ríe y bromea. Pero lo normal es que llegue dos horas tarde, ¡y todo el mundo piensa que eso es lo normal!
El domingo volé con Ryanair y se retrasó dos horas. Nadie protestó porque es lo que esperamos. Las expectativas son bajas...
Con Ryanair, ¿sabes que cuando aterrizas ponen música porque han llegado a tiempo? Eso es Sesko y el United, eso es lo que se supone que hay que hacer...
«Tienes pocas expectativas, ¡es un delantero! He visto el gol, fue un remate precioso con muy buen timing. Todo el mundo se está emocionando porque es el empate, [Ian] Wright solía hacer eso todas las semanas...
«¡Tú (Neville) eres su animador, tú y Jim Ratcliffe! ¿Un empate en West Ham y es increíble? Esa es mi opinión, no hay presión sobre este equipo del United».
La forma de Sesko
Sesko ha marcado seis goles en la Premier League esta temporada y ahora suma cuatro goles en sus últimos cinco partidos con el club.
Carrick añadió: «El último le habrá sentado muy bien. Esta noche ha sido un poco diferente por la emoción del partido, pero sin duda ha sido un momento importante y grande para él y para nosotros».
¿Qué viene después?
El United se enfrentará al Everton fuera de casa el lunes por la noche, antes de medirse al Crystal Palace. El equipo de Carrick ocupa la cuarta posición en la tabla de la Premier League, a 11 puntos del líder, el Arsenal. El club también está solo un punto por delante del Chelsea, quinto clasificado.
Michael Owen ha declarado a GOAL que el United podría volver a luchar por el título de forma constante en dos años, afirmando: «Aunque lo están haciendo muy bien, no se trata solo de qué se puede añadir a este equipo para que tenga posibilidades de ganar algo. Todos sabemos que Casemiro se va. Todos pensamos que aún necesitan jugadores. También hay dudas sobre Bruno Fernandes y si se quedará. Es posible que este equipo, este verano, aún tenga que pasar por bastantes cambios. Es difícil de decir.
«Tal y como está ahora, con el equipo actual y la forma en que están jugando, podrían terminar segundos o terceros en la liga al final de la temporada. Si la liga empezara mañana, no se les podría descartar como candidatos reales al título, por la forma en que están jugando, por la forma en que está jugando el Liverpool y por la forma en que está jugando el City. En general, sus temporadas han sido bastante malas y esta temporada se necesitarán pocos puntos para ganar la liga. No se puede descartar, tal y como están jugando en este momento».
