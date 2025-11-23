Getty Images Sport
'¡Error raro semanal!' - Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a fallar y provoca alivio entre los fans del Manchester United
- Getty Images Sport
Martínez deja escapar un balón alto que resulta en gol para el Leeds
Lammens se ha integrado sin sobresaltos en el equipo del United desde que desplazó a Altay Bayindir como portero titular en Old Trafford. De hecho, el United se mantiene invicto en los cinco partidos que el belga de 23 años ha arrancado, una racha que incluye una memorable victoria 2-1 sobre el Liverpool, campeón defensor de la Premier League.
Mientras tanto, Martínez no ha logrado mantener el nivel que mostró en temporadas anteriores. El campeón del mundo en 2022 falló al intentar despejar un balón aéreo después de que Gabriel Gudmundsson conectara el tiro libre de Sean Longstaff en el segundo palo.
Anton Stach presionó al guardameta del Villa y el balón terminó cayendo a los pies de Lukas Nmecha, quien solo tuvo que empujarla para adelantar al Leeds. Tras la revisión del VAR, el árbitro Robert Jones validó el tanto, que podría resultar vital en la lucha del Leeds por evitar el descenso.
Respecto a la revisión del VAR, la cuenta de Premier League Match Centre en X explicó: “La decisión de gol del árbitro fue revisada y confirmada por el VAR, con Gudmundsson habilitado en la acción. También se analizó la decisión de no señalar fuera de juego a Nmecha, ya que se consideró que no interfirió con Martínez después de que Stach jugara el balón. El contacto sobre Martínez previo al gol tampoco se interpretó como falta.”
Los aficionados disfrutan del último error de Martínez
Los aficionados del United acudieron a las redes sociales para regocijarse con el error de Martínez, y evidentemente están encantados de haber optado por Lammens en lugar del ex guardameta del Arsenal.
"Gracias a Dios conseguimos a Lammens en lugar de este tal 'Dibu' Martínez. Más bien 'Di bum.'" @MannyUTFR publicó.
"Otro error de Martínez, estaba convencido de que los aficionados del United que lo querían en verano no lo vieron ni un segundo la temporada pasada" @RonaldoBrown_98 agregó.
"Emi Martínez nunca debería estar en la conversación como el mejor arquero del mundo. Es bueno por un error por partido" @jonnyupt publicó, mientras que @FidgeyCent dijo: "Esquivamos un misil al no fichar a Martínez, es tan malo"
"Raro error semanal de Dibu Martínez" dijo sarcásticamente @tinscognito__. Un hincha del Leeds, @Maverick2405, criticó a Martínez y la forma en que se cayó, escribiendo: "Parece que a Martínez lo han agredido a juzgar por sus reacciones. Qué casco"
- Getty Images Sport
Martínez podría salir del club en el mercado de enero
Martínez vuelve a aparecer en las quinielas para salir del Aston Villa, mientras el club valora la posibilidad de hacer caja con el argentino. A sus 33 años, el portero está rindiendo por debajo del nivel esperado en un equipo que llegó a Elland Road tras encadenar cinco victorias en sus últimos seis partidos de liga.
El Inter de Milán es uno de los clubes que ha mostrado interés en el guardameta, ya que busca alternativas ante la posible salida de su actual número uno, Yann Sommer. El suizo fue pieza clave en el camino del Inter hasta la final de la Champions, donde cayó ante el PSG en Múnich el pasado mayo.
El contrato de Sommer expira al final de la temporada y, hasta ahora, no hay señales de negociaciones para prolongar su estancia en Milán, lo que mantiene abierta la opción de un relevo en la portería… y ahí es donde el nombre de Martínez gana fuerza.
El Aston Villa cerrará noviembre con encuentros ante Young Boys y Wolves
El Aston Villa confía en llevarse un resultado positivo de Leeds mientras se alista para un cierre de noviembre de alta exigencia. La próxima semana, el equipo de Unai Emery recibirá en Villa Park al Young Boys suizo en la Europa League, con la oportunidad de sumar su cuarta victoria en cinco partidos de la competición.
Después, el Villa se medirá en casa a su rival regional, los Wolves, para cerrar el mes. El equipo de Birmingham presume un historial reciente favorable ante los de Rob Edwards, con triunfos en sus dos últimas visitas del conjunto de Wolverhampton.
Los Wolves, por su parte, llegarán al derby inmersos en una racha de seis derrotas consecutivas tras caer 2-0 en casa frente al Crystal Palace, en lo que fue el primer partido de Edwards al mando en Molineux.
