Erling Haaland se une a un club exclusivo persiguiendo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol
GOATs eternos: Messi y Ronaldo siguen dominando a los 40 y 36 años
El ícono argentino Lionel Messi y la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo aún no piensan en retirarse, y ambos buscan prolongar sus carreras al máximo. Messi firmó una extensión de contrato con Inter Miami hasta 2028, tras conquistar la MLS Cup, mientras que Ronaldo, a sus 40 años, negocia un nuevo acuerdo de dos temporadas con Al-Nassr en la Saudi Pro League.
Se espera que ambos participen en el Mundial del próximo verano con sus selecciones. Messi aún no ha confirmado su presencia, pero se prevé que busque defender el título mundial, mientras que Ronaldo acumula 226 partidos y 143 goles con Portugal, continuando como capitán de su selección.
Ronaldo y Messi marcaron la pauta: ¿Se acercará alguien a ellos?
Ninguno puede durar para siempre. El exportero de la Premier League Mark Schwarzer, quien se enfrentó a CR7 durante su primera etapa en el Manchester United, ofreció su opinión sobre dónde se sitúan estos dos históricos y quién podría seguir sus pasos rompiendo récords.
Schwarzer comentó a Joe Fortune: "En ocasiones uno se pregunta: ¿Cristiano Ronaldo es siempre titular indiscutible en Portugal? Ahora parece que sí, pero no sé si realmente debería serlo. Sus registros son fenomenales. Su transición de extremo a delantero central y su récord goleador son simplemente increíbles, al igual que los de Lionel Messi. Messi ha dominado continuamente como número 10, generando juego en el mediocampo. Probablemente marque menos goles hoy, pero sigue siendo clave en los partidos y momentos decisivos. Son dos jugadores fenomenales y quedarán como algunos de los mejores que han jugado al fútbol".
"Cuando me enfrenté a Cristiano, estaba al inicio de su carrera en el Manchester United. Mucha gente ya lo consideraba un jugador de clase mundial, pero yo no estaba del todo de acuerdo. Era un jugador top y estaba en crecimiento. Se convirtió en superestrella al llegar al Madrid, ahí explotó realmente. En el United, durante los últimos 6-12 meses de su primera etapa, mostró su mejor nivel, pero antes era un talento enorme, brillante, pero no la superestrella que todos conocemos".
"Son jugadores muy distintos y cada uno ha cambiado partidos por sí solo, una y otra vez. Sus récords probablemente nunca se rompan fácilmente. Pueden mirar a jugadores como Erling Haaland y lo que está haciendo, pero romper los récords de Messi y Ronaldo va a ser muy difícil".
¿En qué puesto se encuentra Haaland? El noruego evalúa su posición
Haaland ha intentado mantenerse alejado de cualquier comparación con Messi y Ronaldo. Con más de 20 años de carrera al máximo nivel y 13 Balones de Oro entre ambos, el noruego reconoce que alcanzar su estatura sería un objetivo casi inalcanzable.
Consultado sobre si se considera parte de un grupo de talento similar, el delantero del City, número 9, respondió: “No, en absoluto, muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos, así que no”.
Cuando se le preguntó si le preocupa entrar en los libros de historia superando a figuras como Messi y Ronaldo, Haaland añadió: “No puedo pensar en los récords que puedo romper. Eso es lo último en lo que pienso. Intento ayudar al equipo a ganar partidos de fútbol. Ese es mi trabajo y mi enfoque principal. Sé que es aburrido, sé que quieren que diga lo contrario, pero no es así”.
Botas de Oro 2025: Ronaldo, Messi y Haaland se llevan los máximos galardones
Ronaldo consiguió su segunda Bota de Oro con Al-Nassr la temporada pasada, mientras que Messi se llevó el mismo galardón con Inter Miami en 2025. Haaland, por su parte, ha sido máximo goleador de la Premier League en dos de sus tres temporadas con el Manchester City y acumula 17 tantos en la máxima categoría inglesa esta campaña. Además, llevó a Noruega a la clasificación para el Mundial, sumando un total de 36 goles en 27 partidos entre competiciones nacionales e internacionales.
