Erling Haaland revela el impacto psicológico de la ausencia de Kylian Mbappé tras la victoria del Manchester City sobre el Real Madrid
Por qué Mbappé se perdió el enfrentamiento del Real Madrid con el Manchester City
Los gigantes de la Premier League, el Manchester City, viajaron a España anticipando que el campeón del mundo Kylian Mbappé sería un verdadero desafío para su defensa. Aunque se conocía que arrastraba una lesión, Xabi Alonso lo incluyó en la alineación del día del partido.
Sin embargo, el internacional francés permaneció en el banquillo incluso cuando el Real Madrid se vio abajo en la segunda mitad de un duelo crucial. El gol inicial de Rodrygo fue igualado por Nico O’Reilly y un penal transformado por Haaland.
El club decidió no arriesgar la condición física de Mbappé, quien lidiaba con molestias en la rodilla. Alonso necesita al ‘Galáctico’ de 26 años en plena forma para mantener viva la lucha por el título de LaLiga 2025-26, que hasta ahora ha sido inestable.
Haaland había estado esperando enfrentarse a Mbappé
Ver a Mbappé en el banquillo —con 25 goles esta temporada— dio un impulso psicológico oportuno al City, aunque Haaland insiste en que habrían preferido enfrentarse al astro francés.
El prolífico delantero noruego, que suma 21 goles en igual número de apariciones esta campaña, comentó a TNT Sports: “Sabemos que tiene molestias, nosotros también tenemos algunas, pero no quieres que nadie se lesione. Esperábamos que Mbappé jugara. Pensé que me enfrentaría a él, así que, por supuesto, cuando un jugador como Kylian no juega, no estás contento porque quieres medir fuerzas con los mejores, pero te da un pequeño empuje psicológico”.
Haaland transformó el penalti decisivo contra el Real, tras haberlo provocado él mismo al ser derribado por Antonio Rüdiger en el área. La acción fue revisada por VAR y confirmada con la ayuda del monitor junto al campo.
Sobre el duelo físico con la defensa del Madrid, el temible número 9 del City añadió: “[Raúl] Asencio empezó a empujarme y a intentar imponerse sobre mí. Eso me gusta. Y Rüdiger también estuvo muy intenso; hemos tenido grandes batallas y hoy quiso pasarse un poco, me jaló. Para mí, fue un penalti claro”.
Victoria memorable del Manchester City en el Bernabéu tras imponerse al Real Madrid
De sus siete visitas anteriores al Bernabéu, el City solo había logrado una victoria: un triunfo 2-1 en febrero de 2020. En febrero de 2025 sufrieron una dura derrota por 3-1 y eran plenamente conscientes del enorme desafío que les esperaba.
Sin embargo, Guardiola tenía a su equipo perfectamente preparado, y el City consiguió una victoria europea realmente destacada. Haaland destacó la forma en que el equipo logró imponerse al Madrid, especialmente tras ir por detrás en el marcador.
“Es difícil venir aquí, el partido tiene muchas transiciones. Pudimos haber marcado otro gol. Estuve cerca de uno en la segunda mitad, y Jeremy [Doku] también lo estuvo varias veces. El juego fue un poco caótico, no pudimos controlarlo del todo, lo cual es complicado. Así que al final estamos súper contentos”, declaró el noruego.
“Hoy todo podría haber sido distinto si no hubiéramos ganado, sobre todo después de perder contra el Leverkusen, así que esta victoria es muy importante. Ahora nos quedan dos partidos más; necesitamos terminarlos fuertes y, con suerte, asegurarnos un lugar entre los primeros ocho, porque eso nos clasifica para la siguiente fase”, añadió.
Calendario del Manchester City: la Premier ahora exige toda la atención
El City ha escalado al cuarto puesto en la Champions League, pero apenas aventaja por un punto al Liverpool, noveno. No regresarán a la acción europea hasta el 20 de enero, con la competición nacional —incluyendo los cuartos de final de la Carabao Cup contra el Brentford— tomando protagonismo hasta el inicio del nuevo año.
