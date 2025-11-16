Erling Haaland hace una declaración de 'mucho sobre mis hombros' como parte de la 'gran responsabilidad' del delantero del Manchester City de llevar a Noruega a su primer Mundial en 28 años

Hablando antes del partido del domingo contra Italia, Haaland dijo: "Siento una gran responsabilidad de llevar a Noruega al Mundial. He dicho esto durante muchos años. Es mucho sobre mis hombros y eso es lo que he estado trabajando para lograr desde que llegué al equipo nacional en 2019.

"Ahora estamos tan cerca, podemos... No sé si quieres llamarlo historia, o como quieras decirlo. Noruega nunca ha calificado mientras yo he estado vivo, lo cual es algo realmente grande para mí y poder lograrlo. De nuevo, haré todo lo que pueda para que suceda."

La vitrina de verano del próximo año tendrá lugar 32 años después de que EE.UU. albergara por última vez la Copa del Mundo, una competición en la cual el padre de Haaland, el exdefensor de Leeds y Manchester City, Alf-Inge, jugó para Noruega. El país escandinavo no logró pasar de la fase de grupos hace 31 años, a pesar de haber acumulado cuatro puntos, pero habiendo marcado solo un gol; salieron de la competencia temprano.

Y Haaland añadió que será 'especial' jugar en la Copa del Mundo el próximo año, afirmando: "Por supuesto que es especial ya que mi padre jugó en 1994 en EE.UU. y que yo pueda jugar en EE.UU. el próximo año, casi 30 años después, es bastante especial y también ha sido una motivación para mí."

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!