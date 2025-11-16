Erling Haaland hace una declaración de 'mucho sobre mis hombros' como parte de la 'gran responsabilidad' del delantero del Manchester City de llevar a Noruega a su primer Mundial en 28 años
Haaland ha marcado 14 de los 33 goles de clasificación de Noruega.
Noruega encabeza el Grupo I con un récord del 100% antes de la ronda final de partidos, ganando los siete encuentros y anotando 33 goles en el proceso. Erling Haaland ha marcado 14 de esos 33 goles, incluyendo cinco en una paliza de 11-1 a Moldavia en septiembre.
El Rojo, Blanco y Azul cierra su clasificación con un viaje a Italia, que ha ganado seis de sus siete juegos con su única derrota en el partido de ida en Oslo en junio. Alexander Sorloth y Antonio Nusa se unieron a Haaland en el marcador en la gran victoria local de Noruega por 3-0 y se necesitaría una derrota sustancial para que Italia supere al equipo de Stale Solbakken y alcance el primer lugar esta noche.
Haaland ha sido increíblemente instrumental para llevar a Noruega a la cima del Grupo I, y el delantero del Manchester City admite que siente una gran responsabilidad de llevar la Copa del Mundo al equipo nacional por primera vez desde Francia '98.
Haaland hace una promesa emocional a Noruega
Hablando antes del partido del domingo contra Italia, Haaland dijo: "Siento una gran responsabilidad de llevar a Noruega al Mundial. He dicho esto durante muchos años. Es mucho sobre mis hombros y eso es lo que he estado trabajando para lograr desde que llegué al equipo nacional en 2019.
"Ahora estamos tan cerca, podemos... No sé si quieres llamarlo historia, o como quieras decirlo. Noruega nunca ha calificado mientras yo he estado vivo, lo cual es algo realmente grande para mí y poder lograrlo. De nuevo, haré todo lo que pueda para que suceda."
La vitrina de verano del próximo año tendrá lugar 32 años después de que EE.UU. albergara por última vez la Copa del Mundo, una competición en la cual el padre de Haaland, el exdefensor de Leeds y Manchester City, Alf-Inge, jugó para Noruega. El país escandinavo no logró pasar de la fase de grupos hace 31 años, a pesar de haber acumulado cuatro puntos, pero habiendo marcado solo un gol; salieron de la competencia temprano.
Y Haaland añadió que será 'especial' jugar en la Copa del Mundo el próximo año, afirmando: "Por supuesto que es especial ya que mi padre jugó en 1994 en EE.UU. y que yo pueda jugar en EE.UU. el próximo año, casi 30 años después, es bastante especial y también ha sido una motivación para mí."
Haaland 'siente la presión' de jugar para el equipo nacional
Erling Haaland añadió que ha estado 'sintiendo la presión' de representar a su equipo nacional y llevarlo al borde del Mundial. "He estado sintiendo la presión desde que llegué al equipo nacional en 2019", dijo el joven de 25 años.
Sin embargo, la estrella del City afirmó que ahora es mejor manejando la presión que cuando debutó en el escenario nacional, afirmando ser un 'experto' en situaciones, y continuó: "Honestamente, sentí más presión entonces que ahora porque no era tan bueno manejando la presión. Ahora soy mejor. Ahora creo que soy un experto. De nuevo, hay mucha presión."
Italia necesita ganar por una gran diferencia para asegurar su lugar en la Copa del Mundo.
Haaland buscará mantener su arrollador comienzo de temporada cuando Noruega viaje a Italia esta noche. El delantero noruego ha anotado en todos menos dos partidos para el club y la selección nacional esta temporada, quedándose sin marcar en las derrotas de liga ante el Tottenham y el Aston Villa.
El delantero en forma ha anotado en todos los partidos de clasificación para la Copa del Mundo hasta la fecha y se sentirá confiado de sus posibilidades de anotar contra Italia en San Siro el domingo. Los Azzurri necesitan ganar 9-0 en Milán para adelantar a Noruega en el primer puesto y evitar una repesca mientras buscan asegurarse su viaje a Estados Unidos el próximo verano.