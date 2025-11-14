Erling Haaland celebra la victoria con un enorme pedido de hamburguesas con queso después de su último doblete que pone a Noruega al borde de la clasificación para el Mundial
Noruega se acerca a su primera aparición en la Copa del Mundo desde 1998
Uno de esos ha visto a Noruega acercarse a un lugar en la Copa del Mundo del próximo verano. No han participado en ese evento desde 1998, habiendo estado en solo un Campeonato de Europa desde entonces. Esa sequía en los principales torneos está a punto de llegar a su fin.
Haaland ha jugado un papel principal en llevar a su nación hacia el evento emblemático de la FIFA. El delantero de 25 años continúa manteniendo notables estándares individuales, con pocos oponentes capaces de competir con él durante la campaña 2025-26.
Haaland alcanza 30 goles en 19 apariciones
Otro doblete fue registrado por Noruega mientras derrotaban a Estonia 4-1 en su último partido de clasificación. Ese letal doblete ha llevado a Haaland a 30 goles en la campaña a lo largo de 19 apariciones para club y país.
Registró cinco tantos en una goleada 11-1 de Moldavia en septiembre, antes de anotar un hat-trick contra Israel en octubre. Haaland también ha marcado 19 goles para el City en 11 apariciones - con 14 de esos goles en acción de la Premier League.
Haaland ha logrado bastante a nivel de club - con la gloria de la Champions League formando parte de un triunfo de Triplete con el City en 2022-23 - pero ha estado esperando algo para celebrar en el escenario internacional.
Salvo un colapso sorprendente contra Italia el domingo, Haaland ahora está contando los días para una aparición en las finales de la Copa del Mundo. Los fans cantaban “Noruega va al Mundial” durante su cómoda victoria sobre Estonia.
Celebración de comida rápida: Haaland encarga una gran cantidad de hamburguesas
Después de que ese concurso llegó a su fin, Haaland se aseguró de visitar un restaurante local. Se dice que ordenó 60-70 hamburguesas con queso, y las cámaras -incluido su propio equipo que continúa produciendo contenido para su canal de YouTube- lo captaron llevando varias bolsas de comida rápida de vuelta al campamento de Noruega.
Sande Berge, quien también juega su fútbol de club en Inglaterra para el Fulham, dijo a VG cuando se enteró de la masiva compra de hamburguesas de Haaland: "Es una actuación fuerte del capitán". El entrenador del equipo nacional, Stale Solbakken, dijo: "Sí, eso es lo que es esta noche, entonces".
Los aficionados noruegos atendieron las llamadas para no invadir el campo al final de un encuentro de nervios con Estonia, permitiendo que jugadores y seguidores celebraran juntos mientras la confeti caía sobre la superficie de juego.
Nils Johan Semb cree que Noruega puede ser competitiva en la Copa del Mundo de 2026, ya que hay suficiente talento a su disposición para sugerir que se puede tener un impacto positivo en Estados Unidos, Canadá y México. Dijo: "Hemos roto una barrera. Es tan importante que sea esta buena generación la que lo ha logrado. Hay mucha calidad en el equipo".
- Getty
El récord de goles de Lewandowski a la vista para el prolífico Haaland
El talismán delantero Haaland ha sido calificado en su tierra natal como "el mejor futbolista del mundo en este momento". Se le considera "completamente imparable" en la actualidad, con su impresionante registro de goles ayudando a destacar tanto.
Noruega todavía tiene al centrocampista del Arsenal Odegaard por volver al campo, una vez que haya superado una serie de desafortunadas lesiones, con el elegante mediocampista listo para tomar el brazalete de Haaland.
El equipo de Solbakken está programado para jugar en San Siro en Milán el domingo en un encuentro con Italia. Con un puntaje máximo en siete partidos hasta ahora, solo la más pesada de las derrotas verá a Noruega caer a los lugares de play-off. Su diferencia de goles es actualmente 17 mejor que la de los Azzurri.
Haaland podría hacer más historia, o al menos igualar otra entrada en los libros de récords, al alinearse contra la oposición italiana. Ha registrado 14 goles en toda la campaña de clasificación de Noruega. La mayor cantidad en cualquier campaña individual es de 16, lograda por el prolífico delantero polaco Robert Lewandowski en camino a las finales de 2018.