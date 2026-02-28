AFP
¿Era Rubén Amorim el problema? Andre Onana respaldado para «luchar» por la redención del Manchester United y rechazar un traspaso definitivo
Onana perdió su puesto de titular en Old Trafford.
Lammens superó a Altay Bayinder en la jerarquía poco después de su llegada al Manchester en el último día del mercado de fichajes, lo que finalmente provocó la marcha de Onana al Trabzonspor a principios de temporada. El jugador de 29 años ha sido titular habitual en el equipo turco desde su llegada al Papara Park.
Aun así, se espera que el internacional camerunés regrese al United en verano, cuando expire su contrato de cesión con el Trabzon, y esperará que la salida de Rubén Amorim le brinde la oportunidad de recuperar la titularidad bajo los palos en Old Trafford. Onana fue titular habitual en el United tras su llegada procedente del Inter en 2023, antes de que el técnico portugués lo descartara al comienzo de la temporada, y su única aparición fue en la sorprendente derrota en la Carabao Cup ante el Grimsby en agosto.
Michael Carrick seguirá al frente del poderoso equipo de Mánchester hasta el final de la temporada, y el United aún no ha decidido quién será su próximo entrenador. Sin embargo, se espera que Onana luche por su puesto en la portería del Old Trafford y rechace cualquier posible salida definitiva, según su amigo íntimo y compatriota Geremi.
El portero cedido tiene «un talento evidente».
En declaraciones a Telecom Asia, el exjugador del Chelsea dijo sobre Onana: «Escucha, conozco muy bien a Andre y durante su etapa en el United hubo muchas cosas que no fueron bien. No fue solo él. Y créeme, con la llegada de Michael Carrick, las cosas pintan bien para todos, incluido él.
Es evidente que tiene talento y que sus dotes son excepcionales. Lo siguiente es que vuelva allí y luche por su puesto. Andre siempre ha destacado cuando se ha enfrentado a un reto. Se crece cuando se le da una oportunidad justa para demostrar su valía».
Geremi continuó diciendo que los grandes clubes necesitan grandes personalidades, y añadió: «En mi carrera disfruté jugando en equipos con grandes ambiciones y grandes personalidades. Si tenía unos cuantos partidos malos, siempre había alguien llamando a la puerta del entrenador para pedir una oportunidad.
Eso significaba que tenía que dar la cara, asumir mi responsabilidad y no rendirme. Pero eso es algo que debe decidir Andre».
Elogios de Carrick hacia Lammens
Sin embargo, las esperanzas de Onana de desbancar a Lammens podrían verse frustradas si Carrick sigue al frente del United. Carrick, que ha conseguido cinco victorias y un empate en los seis partidos que lleva al mando, elogió al fichaje veraniego tras la victoria por 1-0 del lunes en Everton.
«Para mí, como portero, es importante ser fiable, ser digno de confianza. En lugar de crear caos, quieres que eliminen el caos y calmen las cosas. Creo que Senne es así», dijo Carrick tras la ajustada victoria en el Hill Dickinson Stadium.
«A veces es bastante tranquilo y modesto, pero tiene una gran fortaleza. Entrar en juego es un papel muy importante para algunos. Otros hablan de adaptarse y sentirse cómodos en el entorno. A veces lleva tiempo, a veces no. Pero lo que ha hecho hasta ahora es mantener la calma y la compostura. Creo que eso ayuda mucho a los que están delante de él».
La victoria del United sobre los Toffees supuso el quinto partido sin encajar goles de Lammens esta temporada, un récord que esperará ampliar cuando se enfrenten al Crystal Palace el domingo.
El United recibe al Palace el domingo.
El United busca reforzar sus esperanzas de quedar entre los cuatro primeros cuando se enfrente al Palace este fin de semana. El equipo de Carrick se encuentra actualmente a tres puntos del Chelsea y el Liverpool, quinto y sexto respectivamente, y busca asegurarse una plaza en la Liga de Campeones.
El Liverpool puede empatar a 48 puntos con el United si vence al West Ham el sábado por la tarde, mientras que el Chelsea viajará a la capital para enfrentarse al Arsenal el domingo por la noche.
