Con el invierno acechándonos a muchos de nosotros en todo el mundo, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Aguanta un poco, porque no falta mucho para que llegue la Copa del Mundo de 2026, que dará comienzo el 11 de junio, con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones de la que promete ser la mejor edición de la competición hasta la fecha.

Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender el título de la Copa del Mundo que ganaron en Catar 2022. Fue su tercera victoria en la Copa del Mundo, ya que Lionel Messi y compañía finalmente consiguieron el codiciado trofeo.

Antes de la competición, algunas de las marcas más importantes, como adidas, Nike, PUMA y otras, han lanzado nuevas equipaciones para dar un aire renovado al campo. El 5 de noviembre de 2025, adidas lanzó las equipaciones locales de 22 países, entre los que se encuentran Alemania, España, Bélgica, México, coanfitrión del torneo, y muchos más. La colección combina las identidades visuales históricas y las tradiciones de cada país y las plasma con una estética modernista y vanguardista.

adidas

La atrevida gama de camisetas refleja el corazón de cada nación a través de colores y estampados que celebran aspectos clave de la identidad de cada país. Desde su rica historia hasta sus famosos paisajes, pasando por la arquitectura tradicional y los icónicos diseños de las equipaciones del pasado, cada camiseta tiene como objetivo unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su nación.

PUMA siguió su ejemplo el 4 de diciembre de 2025, presentando las equipaciones de Portugal, Austria, Chequia, Islandia y Suiza, que exploran la identidad y el patrimonio, y nosotros estamos aquí para disfrutar de sus impresionantes diseños.

Así que, tanto si vas a ver los partidos en casa, como si vas a organizar una fiesta con amigos o vas a viajar para ver el Mundial en persona, tienes que ir a la altura. Deja que GOAL te desglose el lanzamiento completo para que puedas equiparte para el gran torneo:

