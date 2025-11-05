Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Renuka Odedra

Equipaciones del Mundial 2026: Argentina, Alemania, México, España y todos los uniformes de las 48 selecciones participantes

Representa a tu equipo a tiempo para un verano de fútbol

Con el invierno acercándose para muchos alrededor del mundo, solo podemos soñar con un verano lleno de fútbol. Falta poco para que llegue la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dará inicio el 11 de junio, cuando Estados Unidos, México y Canadá se unan para albergar lo que promete ser la edición más espectacular del torneo hasta ahora.

Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

Lionel Scaloni y la selección de Argentina buscarán defender su título mundial, obtenido en Qatar 2022. Fue la tercera conquista histórica del país en la Copa del Mundo, cuando Lionel Messi y compañía finalmente levantaron el codiciado trofeo.

De cara a la competencia, algunas de las marcas deportivas más importantes, como adidas, Nike y PUMA, han presentado nuevos uniformes, ofreciendo renovadas apariencias en el campo de juego. El 5 de noviembre de 2025, adidas lanzó los uniformes de local para 22 selecciones, incluyendo a los actuales campeones Alemania, España, Bélgica, los coanfitriones México y muchas más.

La colección busca combinar las identidades visuales y tradiciones históricas de cada nación, reinterpretándolas con una estética moderna y futurista que resalta tanto el orgullo nacional como la innovación en el diseño deportivo.

adidas WC kits adidas

La audaz colección de camisetas refleja el espíritu de cada nación, combinando colores y patrones que celebran los elementos más representativos de su identidad. Desde su rica historia y paisajes emblemáticos, hasta su arquitectura tradicional y los diseños icónicos de camisetas del pasado, cada uniforme busca unir a los aficionados bajo una pasión compartida por su país.

Ya sea que planees ver los partidos en casa, organizar una reunión con amigos o incluso viajar para presenciar la Copa del Mundo en vivo, necesitarás lucir tu camiseta con orgullo. Por eso, GOAL te presenta un desglose completo del lanzamiento, para que puedas equiparte y prepararte para el gran torneo:

Tienda: Equipos de la Copa del Mundo 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argelia I Local

    Inspirada por las dunas de arena del desierto argelino, la camiseta de local de Argelia cuenta con un diseño gráfico de rayas dinámicas en beige y blanco, con un acabado verde vibrante en el cuello y los hombros. Esta articulación de las dunas ondulantes, icónicas del país, conecta al equipo con su hogar, junto con 'Argelia' que aparece en árabe en la parte posterior del cuello.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Local

    Las tradicionales rayas verticales argentinas en celeste y blanco adquieren un aspecto cambiante, con un efecto degradado único de tres colores, canalizando los tonos azules de las tres camisetas ganadoras de la Copa del Mundo anteriores: 1978, 1986 y 2022. La parte trasera del cuello presenta una despedida personalizada que dice '1896', celebrando la fecha de fundación de la AFA. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Local

    El uniforme local de Bélgica se inspira en los destacados vitrales góticos que se encuentran en la arquitectura de la nación. Iconos que representan a los Diablos Rojos y las Llamas Rojas, los apodos de los equipos masculino y femenino, se repiten en este estilo a lo largo de la base roja de la camiseta. Los ribetes de los hombros y puños están terminados en un detalle negro y amarillo, inclinándose hacia los colores de la bandera del país.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Local

    El ave nacional de Chile, el Cóndor, ocupa un lugar central en su camiseta local. Sentado sobre una base roja tradicional, un patrón impreso en toda la camiseta evoca las plumas del ave, mientras que en la parte posterior del cuello, el Cóndor aparece nuevamente, en forma de un icono de cierre personalizado. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Local

    El uniforme de local de Colombia está inspirado en el realismo mágico, un estilo artístico que fusiona elementos fantásticos con entornos realistas, a menudo representado por mariposas amarillas. Se combina con pantalones cortos azules y calcetines rojos, creando un look inconfundiblemente colombiano.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Local

    El uniforme de local de Costa Rica presenta un gráfico vibrante y repetitivo en rojo, azul y rosa que utiliza elementos como hojas, tucanes y sonrisas, todos ellos visuales que celebran la ‘Pura Vida’. Este término, que se encuentra en la parte posterior del cuello de la camiseta, es una actitud nacional profundamente arraigada, sinónimo de optimismo, gratitud, satisfacción y vida en armonía con la naturaleza. Una actitud de la que los costarricenses se enorgullecen.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemania I Local

    Defendiendo los éxitos previos de Alemania en este torneo, la camiseta local rinde homenaje a algunas de las camisetas más icónicas de la nación. La forma de diamante repetida y los detalles de chevron están inspirados en los gráficos icónicos de camisetas anteriores, incluida la camiseta ganadora de la Copa del Mundo de 2014.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungría I Local

    La camiseta local de Hungría llega en el tradicional rojo oscuro del país, combinada con elementos de blanco y verde para representar los colores de la bandera húngara. La camiseta celebra el 125 aniversario de la Federación Húngara de Fútbol con un logotipo especial de jubileo, mientras que el escudo del país y el logotipo de la Federación se encuentran sobre el corazón y en el lado derecho del pecho, respectivamente. 'Magyarország', que significa Hungría, completa el diseño en la parte posterior del cuello.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Local

    Tradición se encuentra con innovación en la camiseta de local de Italia - inspirada en la rica herencia del fútbol italiano, la camiseta celebra la esencia de la Federación Italiana de Fútbol con su diseño audaz. Azzurra, que se refiere al apodo del equipo nacional y al color de la camiseta, que significa 'el azul', aparece en letras doradas en la parte trasera del cuello de la camiseta.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japón I Local

    El clásico azul de la camiseta de local japonesa cobra vida con un gráfico abstracto con detalles lineales en azul ceniza, reflejando la famosa neblina que se encuentra en el horizonte donde el cielo y el mar se encuentran en Japón. La bandera japonesa se sitúa con orgullo como un remate en la parte posterior del cuello.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Local

    La herencia y el futuro se unen en la nueva camiseta de local de México. Esta camiseta representa la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Celebra el apoyo inquebrantable de una nación que vive y respira fútbol, donde cada momento compartido refleja el corazón de México. En la parte trasera del cuello, la frase 'SOMOS MÉXICO' aparece como un símbolo de la unidad y pasión que definen el espíritu mexicano. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Norte I Local

    La camiseta de local de Irlanda del Norte presenta una base verde azulado y verde, destacada por un gráfico abstracto inspirado en las líneas dinámicas de la arquitectura del país, conectando a los aficionados y jugadores con el corazón del país. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Perú I Local

    Inspirada por los tres elementos topográficos que se encuentran en Perú – Costa, Sierra y Selva, una banda roja se presenta con orgullo como un estampado gráfico en toda la camiseta blanca de local de Perú. El estampado se crea utilizando dibujos lineales abstractos que forman símbolos de cada paisaje, como un pingüino para la Costa y una hoja de selva para la Selva. Un detalle en la nuca con la inscripción ‘PERÚ’ se forma usando un estilo de fuente gráfica similar. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Catar I Local

    Diseñado para honrar la línea en zig-zag que divide las secciones blanca y granate de la bandera nacional de Qatar, el uniforme local de Qatar en granate está acentuado por una serie de líneas serradas más oscuras que recorren el centro de la camiseta, con ‘Qatar’ en árabe incorporado como un toque final en la parte trasera del cuello. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita I Local

    El uniforme de casa de Arabia Saudita presenta un estampado único en púrpura y verde oscuro, inspirado en las elaboradamente decoradas puertas que se encuentran en el país y presenta detalles vibrantes tomados de los campos de lavanda de la región. Sobre una base de color verde profundo, el diseño llamativo también se inspira en los símbolos preciados del país - el halcón y la palmera, pero acompañado de patrones geométricos para crear una estética moderna.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escocia I Local

    En la camiseta de local de Escocia, la salina tradicional, que se encuentra en la bandera de Escocia, ocupa un lugar central como un patrón repetitivo en un azul profundo a lo largo de la camiseta azul de local habitual. El gráfico de la salina también aparece en la parte posterior del cuello como un detalle de cierre.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    España I Local

    El uniforme de local de España para la Copa del Mundo 2026 llega en un acabado limpio con rayas finas, con la base roja salpicada por líneas verticales amarillas que toman referencias visuales de la bandera y el escudo nacional. El espíritu de la nación será llevado por los jugadores con la palabra ESPAÑA escrita en la parte trasera del cuello de la camiseta. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suecia I Local

    Los tradicionales colores amarillo y azul asociados con la camiseta de casa de Suecia reciben un giro moderno para rendir homenaje a la era de los años 70 del país. El diseño presenta un gráfico tonal integrado en la tela, inspirado en las populares costuras florales comúnmente encontradas en los jeans y vestidos folclóricos tradicionales suecos de la época. La camiseta guiada por la nostalgia permite a los fanáticos celebrar su herencia con una estética fresca, pero familiar, que se completa con una tipografía moderna en la parte posterior del cuello que dice ‘Sverige’, que significa Suecia en inglés. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Emiratos Árabes Unidos I Local

    La camiseta de los Emiratos Árabes Unidos llega en una base fresca de color blanco que se anima con acentos rojos y un gráfico gris único en los hombros y brazos. El patrón geométrico toma sus referencias visuales de las formas de escudo que se encuentran en el emblema de la federación.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrania I Local

    La camiseta de local de Ucrania es un homenaje a la rica herencia y tradiciones de la nación. El uniforme tradicional en colores amarillo y azul brillante incorpora un gráfico sutil y repetitivo incorporado en la camiseta en un color amarillo más oscuro, con el patrón inspirado en formas y elementos encontrados en el escudo de armas de Ucrania. Un detalle en la parte trasera del cuello con la inscripción 'Україна', que significa Ucrania en ucraniano, completa el diseño.  

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Local

    El color rojo burdeos del uniforme local de Venezuela cobra vida con un estampado abstracto que se inspira en las formas y la topografía de las montañas Tepui. Un detalle en la nuca en dorado dice ‘LA VINOTINTO’ - el nombre oficial de la federación. 

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Gales I Local

    La base roja sinónimo del uniforme local galés se reimagina con la introducción de un diseño de rayas horizontales, incorporando rayas en verde oscuro, rojo y blanco, con la traducción oficial en galés del nombre del país, CYMRU, visiblemente tenue en la franja verde central. Este aparece nuevamente junto al lema del equipo – 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae', que se traduce como 'El mejor juego es el juego en equipo' – en la parte posterior del cuello.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

0