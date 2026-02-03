Equipación del Liverpool para la temporada 2025-26: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El Liverpool ha vuelto a asociarse con Adidas, a partir de la temporada 2025-26. El fin del último contrato del club con Nike allanó el camino para el regreso de las «tres rayas» a Anfield después de 13 años.

El nuevo acuerdo, que se prevé que genere más de 60 millones de libras esterlinas al año, entró en vigor oficialmente el 1 de agosto de 2025. Esta es la tercera vez que Adidas se convierte en el proveedor oficial de la equipación del Liverpool. Sus colaboraciones anteriores fueron de 1985 a 1996 y de 2006 a 2012, antes de las asociaciones con Warrior, New Balance y Nike.

Las equipaciones Adidas de la primera etapa del Liverpool en la Premier League fueron lucidas por leyendas del club como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres y Luis Suárez, entre otros. Durante ese tiempo, el club consiguió un trofeo, la Copa de la Liga de 2012.

Además de un escudo diferente en cada camiseta del Liverpool para la temporada 2025-26, Adidas ha recuperado algunos de sus antiguos diseños de equipaciones de cuando sustituyó a Reebok (propiedad de Adidas) como socio oficial del club.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool, incluyendo dónde comprarlas, precios, filtraciones y mucho más.

MÁS INFORMACIÓN