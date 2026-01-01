Getty Images Sport
¡Enzo Maresca DEJA el Chelsea! Los Blues toman la sorprendente decisión de separarse de su entrenador en Año Nuevo mientras comienza la búsqueda de un reemplazo.
Maresca despedido: Otro cambio de entrenador en el Chelsea
Maresca llevó al Chelsea a la gloria en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA la temporada pasada, mientras también aseguraba la clasificación para la Champions League, y había estado trabajando en un contrato hasta 2029. Ahora se encuentra sin trabajo, con los Blues comenzando su búsqueda de un sucesor adecuado.
Una declaración en el sitio web oficial del club dice: "El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca han separado sus caminos. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos por sus contribuciones al club.
"Con objetivos clave todavía por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro."
La directiva de los Blues toma medidas: los comentarios de Maresca desataron especulaciones
El hombre de 45 años afirmó estar "falto de apoyo" de ciertas áreas del club, lo que se consideró una alusión hacia Todd Boehly y compañía en la sala de juntas. Aunque se disfrutó la victoria sobre los Toffees, una racha de tres partidos sin ganar se ha experimentado en la Premier League desde entonces.
El último partido de Maresca al mando fue un empate 2-2 con Bournemouth. La ira en las gradas se desbordó al final de ese encuentro, con los Blues siendo abucheados del campo. Se sitúan quintos en la tabla de la máxima categoría inglesa de cara a los partidos que se disputan en el Día de Año Nuevo.
Próximo entrenador del Chelsea: ¿Quién tomará las riendas en Stamford Bridge?
Los Blues volverán a la acción el domingo cuando realicen un viaje de prueba a Manchester City. Queda por ver quién estará a cargo de ese encuentro, pero el Chelsea querrá moverse rápidamente en lo que respecta a conseguir otro entrenador permanente.
Se ha sugerido que Liam Rosenior, quien actualmente está a cargo del club hermano de los Blues, Estrasburgo, está entre los considerados. Nunca ha entrenado en la Premier League antes, pero ha pasado tiempo con Derby y Hull City.
El récord de Maresca en Chelsea: Partidos y victorias como entrenador de los Blues.
Según The Athletic, el Chelsea sigue "firmemente detrás del enfoque instalado tras la adquisición por parte del consorcio Clearlake Capital-Todd Boehly en 2022, con el próximo entrenador esperado para adaptarse a él y rápidamente estabilizar y mejorar los resultados".
El nuevo hombre en el banquillo necesitará ganarse nuevamente a los seguidores descontentos. Maresca ganó mucho crédito después de conseguir grandes trofeos - habiendo liderado previamente al Leicester al título de campeonato en su primer papel como entrenador en Inglaterra - pero vio que eso se evaporó a finales de 2025.
Aunque no se alineará contra Pep Guardiola nuevamente este fin de semana - habiendo desempeñado dos funciones en el personal técnico del Etihad Stadium - se ha afirmado que es considerado por el City como un posible sucesor de su muy condecorado entrenador catalán. Guardiola es conocido por ser un gran admirador de su antiguo mano derecha y se ha sugerido que podría alejarse de Manchester al final de la campaña actual.
Maresca estará ansioso por conseguir otro papel lo más rápido posible, habiendo demostrado su valía al más alto nivel. Su récord general en el Chelsea vio 55 victorias en 92 partidos en todas las competiciones, con 21 derrotas sufridas. Su mandato llega a su fin con una tasa de victorias del 59.78 por ciento.
