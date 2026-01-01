Maresca llevó al Chelsea a la gloria en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA la temporada pasada, mientras también aseguraba la clasificación para la Champions League, y había estado trabajando en un contrato hasta 2029. Ahora se encuentra sin trabajo, con los Blues comenzando su búsqueda de un sucesor adecuado.

Una declaración en el sitio web oficial del club dice: "El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca han separado sus caminos. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos por sus contribuciones al club.

"Con objetivos clave todavía por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro."