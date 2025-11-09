A pesar de una primera mitad frustrante en Stamford Bridge, Enzo Fernández fue clave para aportar la chispa creativa que rompió la defensa compacta de los visitantes tras el descanso. El mediocampista recibió el premio al Jugador del Partido de la Premier League, controlando el ritmo del juego desde el centro del campo con un impresionante rango de pases y gran visión.

Su influencia permitió que otros jugadores brillaran: Malo Gusto anotó su primer gol con el Chelsea en su 98.ª aparición, mientras que Joao Pedro y Pedro Neto también encontraron el fondo de la red en la segunda mitad. El liderazgo de Fernández fue determinante para transformar un partido complicado en una victoria cómoda para los Blues, que ahora se ubican en el segundo lugar de la tabla. Sin embargo, tras el encuentro surgieron noticias preocupantes sobre su estado físico.