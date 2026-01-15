¡¿Enzo Fernández dejará el Chelsea?! El centrocampista 'considera su futuro' ante el interés del PSG tras la salida de Enzo Maresca
Chelsea reemplazó al ganador de trofeos Maresca con Rosenior.
Informes en Francia sugieren que el internacional argentino Fernández está “evaluando sus opciones”. Está cuestionando la dirección en la que Chelsea se está moviendo después de separarse de Maresca - habiéndolo visto entregar trofeos de la Conference League y la FIFA Club World Cup en 2025.
Rosenior no tiene experiencia en la gestión de la Premier League y tiene mucho que demostrar al asumir uno de los cargos más destacados en Inglaterra. Su causa se vería considerablemente obstaculizada si Fernández decidiera irse.
- Getty
Líder en el campo: Fernández a menudo lleva el brazalete para el Chelsea
El centrocampista todoterreno se unió al Chelsea en un acuerdo récord británico de £107 millones ($144 millones) en 2023. Tuvo un comienzo lento en su tiempo con los Blues, pero se ha convertido en un líder en el campo, con el brazalete de capitán a menudo siendo pasado en su dirección.
También se han sumado más goles a su juego, con el joven de 24 años alcanzando ya ocho tantos esta temporada, mientras busca llegar a los dos dígitos por primera vez desde que dejó River Plate en su tierra natal.
Fernandez está aparentemente preparado para considerar otro nuevo comienzo ya que disfrutó de una relación de trabajo productiva con el exjefe Maresca. Admitió sentirse “triste” al ver al italiano seguir adelante.
Publicó en redes sociales: “Mister, gracias por todo lo compartido y vivido durante esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Deseándote a ti y a tu cuerpo técnico, Willy, Dani, Robi, Marcos y Mickey, todo lo mejor. Ganamos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Mucho éxito para ti y ojalá nuestros caminos se crucen de nuevo en el futuro. Un gran abrazo.”
Por qué el PSG está considerando una oferta de transferencia por Fernández
L’Equipe afirma que el PSG está preparado para ofrecer a Fernandez una salida de Stamford Bridge. Se dice que se ha convertido en un objetivo principal para los gigantes de la Ligue 1 mientras buscan construir alrededor del creador de juego portugués Vitinha.
Se han planteado preguntas sobre Joao Neves y Fabian Ruiz en 2025-26, a pesar de que ambos jugaron papeles estelares para el PSG la temporada pasada al conseguir una histórica corona de la Liga de Campeones. Se buscan mejoras en la capital francesa.
L’Equipe dice que Fernandez está “considerando su futuro” tras conocer el interés de París. No se ha hecho ningún acercamiento formal hasta ahora, con el PSG preparado para ser paciente. Se dice que ven a Fernandez como un “objetivo a más largo plazo”, sin que haya una oferta que vaya a presentarse durante la ventana de transferencias de enero de 2026.
Se informa que el PSG opina que varios jugadores de su plantilla se han “acomodado demasiado debido a la falta de competencia genuina por los puestos en el primer equipo”. El plan es abordar esa situación lo más rápido posible.
Una fuente cercana a un jugador del PSG le ha dicho a L’Equipe: “No traer más competencia es un error. Deberían haber traído a tipos ansiosos por demostrar su valía. Ahora mismo, vemos jugadores que juegan con más desgana. La caída en la forma está en su deseo. En el contra-pressing, se nota que ya no es el mismo equipo. Hay una falta de ambición para ganarse su lugar, jugadores que están demasiado cómodos.”
- Getty
¿Cuándo termina el contrato de Fernández con el Chelsea?
Fernandez sigue vinculado a un contrato a largo plazo con Chelsea hasta 2031. Se necesitaría una gran oferta para liberarlo de ese acuerdo, con la expectativa de que se necesitaría otra suma de nueve cifras.
El PSG no carece de poder adquisitivo, con ningún jugador aparentemente fuera de su alcance, y podría ser que pongan a prueba la resolución del Chelsea en el verano - una vez que Fernandez haya alineado junto a Lionel Messi y compañía en la defensa del título de la Copa del Mundo de Argentina.