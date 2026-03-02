Enzo Fernández debe olvidarse de las comparaciones con Frank Lampard, ya que la antigua estrella del Chelsea insta al centrocampista argentino a centrarse en «dominar» los partidos

El exjugador del Chelsea Sinclair, en declaraciones a Covers, que realiza un seguimiento de las promociones de las casas de apuestas, respondió a GOAL cuando se le preguntó si Fernández podría emular a un antiguo favorito de la afición: «La gente habla de comparar a los jugadores con Frank Lampard, con lo que él hizo en el Chelsea. Personalmente, no creo que nadie vuelva a hacer eso nunca más. Para mí, es el mejor centrocampista goleador que ha tenido este país y las estadísticas lo avalan.

Pero creo que el objetivo de Enzo debería ser alcanzar los dos dígitos cada temporada, especialmente cuando juega un poco más arriba en el campo. Tiene la capacidad de llegar al final, llegar al área y rematar. Tiene sangre fría ante la portería.

Me gustaría que se centrara en su juego global y en dominar los partidos. Sé que tiene a [Moisés] Caicedo detrás, que ha estado increíble esta temporada y le hace mucho trabajo sucio en el centro del campo. Pero me gustaría que intentara mejorar su juego global, no solo marcar goles.

«Pero creo que ha mejorado como jugador. Pensé que la temporada pasada pudo haber tenido algunas dificultades, pero probablemente se debió a que Caicedo estaba en racha, sintiéndose cómodo con el balón en los pies. Pero esta temporada la relación entre los dos es mucho más sólida.

Creo que su objetivo debería ser alcanzar los dos dígitos cada temporada. Me sorprendería mucho que se convirtiera en un centrocampista que marcara 20 goles. Si lo hiciera, significaría que el Chelsea probablemente estaría en lo más alto de la liga y volvería a ser una auténtica potencia. Así que estaría muy contento con eso. Pero, sí, ya veremos hasta dónde llega, pero está mejorando y es bueno verlo».