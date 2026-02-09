Eni Aluko responde a Laura Woods con una nueva declaración mientras continúa la disputa sobre los comentarios de Ian Wright.

En lo que han sido unas 24 horas extraordinarias para Aluko, esta ha vuelto a apuntar contra la leyenda del Arsenal Wright por su creencia de que él sigue bloqueando su camino hacia las oportunidades en el fútbol. Se quejó de que, durante la final de la Eurocopa Femenina 2025, dos de los seis puestos de comentaristas de la BBC y la ITV los ocupaban hombres: Wright y el exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha.

En el programa 90s Baby Show, declaró: «El año pasado, en la final del Campeonato Europeo Femenino, yo estaba sentada en las gradas, no estaba en ITV para la final, Fara Williams estaba sentada a mi lado, Fara Williams tiene 170 partidos internacionales [172 partidos internacionales] con Inglaterra, algo ridículo, creo que es la jugadora con más partidos internacionales, y estaba sentada en las gradas.

Las dos cadenas que tenían los derechos del partido, ITV y BBC, en la BBC estaban Ellen White, Steph Houghton y Nedum Onuoha, sin ánimo de ofender a Nedum Onuoha, no tengo nada en contra de él, no sé si jugó con Inglaterra o no, pero estás en el panel principal de la final de la selección femenina de Inglaterra.

Pasemos a ITV, yo estoy en las gradas con 105 partidos internacionales, así que hay dos mujeres, entre las dos sumamos 290 partidos internacionales, algo ridículo, cambias a ITV y están Ian Wright, Emma Hayes y Kaz [Karen] Carney.

Así que, de los seis puestos de comentaristas, dos han ido a parar a hombres. Mientras tanto, tienes 290 partidos internacionales, sean lo que sean, sentados en las gradas. No tengo nada en contra de Ian, ni nada en contra de ellos, solo digo que, en términos generales, tenemos que ser conscientes de ello, porque si estamos construyendo un juego en el que las oportunidades limitadas las están acaparando los hombres, en el que no podemos entrar en el juego masculino y tener las mismas oportunidades, estamos estancados».

Concluyó diciendo: «El problema que tengo con Ian es que, en mi opinión, en su posición debería darse cuenta de lo que estoy diciendo».