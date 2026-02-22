Endrick revela el consejo de Kylian Mbappé y admite que no está seguro sobre su nuevo apodo en el Lyon

Endrick regresará al Real Madrid al final de la temporada y admite que sueña con ganar títulos con los blancos. Añadió: «Espero volver a ver juntos a Vinicius y Mbappé algún día para ganar la Champions League y otros títulos».

Antes de eso, Endrick también espera seguir siendo la estrella del Lyon y luego jugar con Brasil en la Copa del Mundo de 2026. Explicó: «Realmente no esperaba que las cosas fueran tan bien. Pero Dios es grande y estaba destinado a estar aquí. Estoy orgulloso de jugar en Francia, es un país increíble y haré todo lo posible para seguir ayudando al Lyon en los próximos meses trabajando el doble».

«Me imagino a mí mismo en una película de acción. Me gusta la adrenalina y necesito liberar toda mi ira. Eso me empuja a ser aún más letal frente a la portería.

Mientras tanto, sigo persiguiendo mi sueño en el Lyon y espero ayudar al equipo a conseguir grandes cosas. Es un sueño jugar en un Mundial, espero hacer grandes cosas en el Lyon y estar en el Mundial para ayudar a Brasil, si Dios quiere».