Endrick revela el consejo de Kylian Mbappé y admite que no está seguro sobre su nuevo apodo en el Lyon
Endrick impresiona en la Ligue con el Lyon
Endrick fichó por el Lyon en enero con el objetivo de jugar con más regularidad tras pasar apuros para conseguir minutos en el Santiago Bernabéu. El brasileño ha brillado en Francia, con la única mancha de una tarjeta roja contra el Nantes. Endrick ha revelado ahora que sus compañeros Mbappé y Eduardo Camavinga le animaron a fichar por el Lyon. En declaraciones a Telefoot, afirmó: «Kylian Mbappé y Camavinga me dijeron que la Ligue 1 era una buena liga y muy competitiva. Me recomendaron encarecidamente que fichara por el Lyon porque es un gran equipo. Les agradezco sus buenos consejos».
Endrick revela sus ambiciones en el Real Madrid
Endrick regresará al Real Madrid al final de la temporada y admite que sueña con ganar títulos con los blancos. Añadió: «Espero volver a ver juntos a Vinicius y Mbappé algún día para ganar la Champions League y otros títulos».
Antes de eso, Endrick también espera seguir siendo la estrella del Lyon y luego jugar con Brasil en la Copa del Mundo de 2026. Explicó: «Realmente no esperaba que las cosas fueran tan bien. Pero Dios es grande y estaba destinado a estar aquí. Estoy orgulloso de jugar en Francia, es un país increíble y haré todo lo posible para seguir ayudando al Lyon en los próximos meses trabajando el doble».«Me imagino a mí mismo en una película de acción. Me gusta la adrenalina y necesito liberar toda mi ira. Eso me empuja a ser aún más letal frente a la portería.
Mientras tanto, sigo persiguiendo mi sueño en el Lyon y espero ayudar al equipo a conseguir grandes cosas. Es un sueño jugar en un Mundial, espero hacer grandes cosas en el Lyon y estar en el Mundial para ayudar a Brasil, si Dios quiere».
¿Un nuevo apodo para Endrick?
Endrick fue apodado «Bobby» por Jude Bellingham y compañía durante su etapa en el Real Madrid, después de que se supiera que Sir Bobby Charlton era uno de sus ídolos. Ahora, tras su fichaje por el equipo francés, algunos medios de comunicación lo han bautizado como «el matador», aunque él no está seguro de si ese nuevo apodo se quedará. «Podéis llamarme como queráis», explicó. En los próximos días veremos si me quedo con ese apodo», afirmó.
¿Qué viene después?
Endrick se ha visto obligado a cumplir una sanción tras su tarjeta roja contra el Nantes, pero está previsto que vuelva a la acción el domingo, cuando el Lyon se enfrente al Estrasburgo en la Ligue 1.
