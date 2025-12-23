Getty Images Sport
Endrick celebra su ‘Navidad anticipada’ y sella su préstamo del Real Madrid al Lyon
Endrick cierra transferencia al Lyon
El Lyon confirmó el fichaje tras alcanzar un acuerdo de cesión con el Real Madrid, sin opción de compra. El club de la Ligue 1 anunció la llegada de Endrick con un video en redes sociales, en el que el brasileño aparece admirando árboles de Navidad y visitando la tienda oficial para probarse su nueva camiseta, la número 9.
“La Navidad ha llegado temprano”, fueron las primeras palabras del delantero de 19 años tras concretarse su préstamo.
¿Cuándo debutará Endrick con el Lyon?
Endrick apenas ha disputado cuatro partidos en todas las competiciones con el Real Madrid esta temporada, por lo que llegará con la ambición de sumar minutos tras cerrar su fichaje y se incorporará al Lyon a partir del 29 de diciembre. Sin embargo, su debut podría demorarse.
De acuerdo con The Athletic, el brasileño no estará disponible para el duelo de Ligue 1 ante el Mónaco, el próximo 3 de enero, debido a la normativa francesa sobre inscripciones. Los jugadores deben esperar cuatro días desde la oficialización del acuerdo para poder ser registrados, y la operación no podrá confirmarse oficialmente hasta el 1 de enero.
El mensaje de Endrick a Lyon
Endrick ya publicó su primer mensaje en redes sociales tras hacerse oficial la cesión. “Allez, les Gones”, escribió en su cuenta de Instagram, un mensaje que prácticamente no necesita traducción.
Además, el joven brasileño recibió consejos sobre su futuro por parte del exjugador del Real Madrid Mariano Díaz, quien lo instó a aprovechar la oportunidad y demostrar su valía. En declaraciones a The Athletic, señaló:
“Si Endrick termina saliendo, o si un jugador que no está teniendo muchos minutos debe irse al extranjero para jugar, le diría que lo disfrute al máximo y que valore el hecho de ser titular, porque eso es lo mejor que le puede pasar. Tienes que demostrarte a ti mismo cuando te dan esa confianza, porque no es lo mismo jugar unos pocos minutos cada tres partidos. En tan poco tiempo no puedes mostrar tu verdadero nivel. En cambio, cuando confían en ti y eres titular, es ahí donde puedes demostrar muchas cosas. En este caso, si él se va, también podría regresar a Madrid”.
¿Por qué ha dejado Endrick el Real Madrid para ir al Lyon?
Hubo gran expectación cuando el Real Madrid confirmó el fichaje de Endrick, considerado entonces uno de los talentos más prometedores del fútbol brasileño. El delantero llegó a Madrid la temporada pasada y disputó 22 partidos en su primera campaña bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Sin embargo, la temporada 2025-26 ha sido mucho más complicada para él y no ha logrado convencer a Xabi Alonso de sus cualidades.
Ante la falta de minutos, Endrick buscó un cambio de aires con el objetivo de tener mayor continuidad y también de reforzar sus opciones de integrar la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026.
Ancelotti, por su parte, ya había reconocido que el joven necesita jugar con regularidad para explotar su potencial. En declaraciones a Placar el pasado noviembre, señaló:
“Sí, hablé con él [Endrick] al inicio de esta temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Debe hablar con el club para ver qué es lo mejor para él. Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría estar en la Copa del Mundo de 2026 porque tiene la calidad para ello, pero también podría jugar el Mundial de 2030, el de 2034 y quizá incluso el de 2038. Creo que es importante que vuelva a jugar y muestre sus cualidades”.
Un nuevo comienzo para Endrick
Endrick ahora confía en poder debutar con el Lyon en las próximas semanas. Tras el duelo ante el Mónaco, Les Gones afrontarán un compromiso de la Copa de Francia frente al Lille el 11 de enero y posteriormente recibirán al Brest en la Ligue 1.
El joven brasileño también aspira a disputar la Europa League esta temporada con el Lyon. El equipo dirigido por Paulo Fonseca marcha actualmente como líder de su grupo y cerrará la fase con partidos ante Young Boys y PAOK.
