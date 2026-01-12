Getty
"¡Tengo mi sonrisa de vuelta!" - Endrick brilla en su debut y da la victoria al Lyon ante el Lille en la Copa de Francia
Préstamo aprobado tras período de prueba con el Real Madrid
Endrick no marcaba a nivel de club desde abril de 2025, cuando anotó para el Real Madrid en un emocionante empate 4-4 ante la Real Sociedad. Sin embargo, bajo la dirección del exentrenador Carlo Ancelotti, tuvo pocas oportunidades como titular.
Con Xabi Alonso al mando del Bernabéu, las lesiones tampoco ayudaron al joven delantero, y además recibió una tarjeta roja en un partido de LaLiga contra el Celta de Vigo en diciembre.
La feroz competencia por puestos con estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrygo alimentó los rumores sobre una posible cesión meses antes de que el Lyon recibiera luz verde.
Endrick debutó con su nuevo club en la Coupe de France frente al Lille, casi marcando a los cinco minutos con un disparo que pegó en el poste. Tres minutos antes del descanso, un pase perfecto de Corentin Tolisso permitió al brasileño anotar con un potente voleón de pierna izquierda.
Mostró confianza durante todo el encuentro antes de ser sustituido en el minuto 72, y parece listo para disfrutar de un período productivo en Francia, adaptándose rápidamente a la vida en la Ligue 1.
Endrick vuelve a sonreír en Lyon
Endrick declaró a beIN Sports: “Estoy muy feliz, fue mi primer partido y lo más importante fue lograr la clasificación. Fue un encuentro difícil; sabíamos que enfrente teníamos un rival fuerte. Agradezco a Dios por la oportunidad de marcar.”
“Estoy encantado de volver al campo y de recuperar mi sonrisa. Todo es mejor de lo que imaginaba. Puedo bromear con todo el equipo; he llegado a conocer bien a todos, hablo español e inglés. Me siento como en casa, estoy muy feliz y agradezco al personal y a todos los que me han apoyado.”
Sobre su elección de Lyon como nuevo destino, a pesar del interés de clubes por toda Europa, Endrick explicó: “Me gusta mucho el estilo de juego. Me recuerda al de Palmeiras cuando jugaba como falso nueve. Disfruto ayudando al equipo tanto en defensa como en ataque y aquí tengo mucha libertad para hacerlo.”
Endrick declaró: “Quiero jugar en cualquier posición, se lo dije al entrenador. Mi objetivo es ayudar al equipo de la mejor manera posible. Espero aportar aún más en el futuro; creo que lo hice esta noche. ¿Goles? No pienso en eso. Lo más importante es ganar y que el equipo triunfe. Quiero contribuir de cualquier forma que pueda. Queremos ganarlo todo.”
Fonseca encantado con el impacto de Endrick
El entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, que alineó a Endrick como falso nueve dándole libertad para moverse por el frente de ataque, comentó sobre su impacto inmediato: “Después de solo una semana con nosotros, no fue fácil, pero creo que fue muy positivo. Marcó, lo cual es importante. Con el tiempo mejorará físicamente y entenderá mejor las intenciones del equipo. Para un jugador que no estaba jugando mucho, es un inicio muy alentador. Es muy explosivo, rápido y fuerte en los duelos uno contra uno.”
- Getty Images Sport
Futuro brillante para Endrick: mira hacia la Copa del Mundo y el Real Madrid
Endrick busca demostrar su valía ante su club de origen, el Real Madrid, mientras apunta a un futuro a largo plazo allí. También mantiene en mente la Copa del Mundo, con Ancelotti ahora al frente de Brasil de cara a la cita global de este verano. El Lyon regresará a la acción el domingo en la Ligue 1 contra el Brest.
Anuncios